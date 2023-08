Honor Magic V2 : le smartphone pliable le plus fin au monde arrive en Europe le 1er septembre

Bonne nouvelle pour le marché européen, Honor s’apprête à lancer deux nouveaux smartphones pliables chez nous dès le mois prochain, et on sait que l’un d’entre eux sera le très attendu Honor Magic V2.

À l’occasion du salon IFA 2023, Honor lancera en Europe deux nouveaux smartphones pliables. Le 1er septembre prochain, nous devrions enfin voir arriver chez nous le successeur de l’excellent Magic Vs, le Magic V2. Ce smartphone pliant avait été présenté en Chine il y a quelques semaines seulement, et nous n’aurons pas à attendre longtemps avant que celui-ci arrive chez nous.

Samsung, qui vient à peine de lancer son Galaxy Z Fold 5, va donc devoir faire face à un rival de taille cette année. Le Magic V2 propose non seulement l’une des meilleures fiches techniques du marché, mais est également le smartphone pliable le plus fin au monde à ce jour, avec une épaisseur de seulement 4,7 mm une fois déplié, et 9,9 mm lorsqu’il est plié. En comparaison, le Galaxy Z Fold 5 est bien plus épais, avec 6,1 mm et 13,4 mm, respectivement.

Le Magic V2 d’Honor est l’un des meilleurs smartphones pliables du marché

Sa finesse record n’a pas empêché Honor d’équiper son Magic V2 des meilleurs composants du marché. On retrouve non seulement un processeur Snapdragon 8 Gen 2 overclocké, comme celui du Galaxy Z Fold 5, mais également deux écrans LTPO OLED 120 Hz. La dalle extérieure de 6,43 pouces promet une luminosité de 2500 nits, et la dalle intérieure de 7,92 pouces jusqu’à 1600 nits. C’est donc mieux que Samsung à l’extérieur, mais pas à l’intérieur.

On retrouve également une énorme batterie de 5000 mAh, quand le Galaxy Z Fold 5 n’offre qu’un accumulateur de 4400 mAh. L’autonomie promet donc d’être plus longue. Notons également la présence de 3 caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 20 MP offrant un zoom optique 2.5X.

Il semblerait qu’Honor prépare 2 smartphones pliables à l’occasion de son événement, donc il faut s’attendre à voir arriver un autre modèle. Il devrait s’agir d’un autre smartphone du même format, et non d’un smartphone à clapet. On peut donc peut-être s’attendre à ce qu’il s’agisse du premier modèle « abordable » de sa catégorie, ou bien de la version « Ultimate » du Magic V2.