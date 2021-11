Xiaomi 12X : la firme prépare un modèle compact avec Snapdragon 870 et capteur 50 MP

Une nouvelle fuite révèle que Xiaomi pourrait présenter un troisième modèle aux côtés de ses flagships, en décembre prochain. Il s’agirait du Xiaomi 12X, une version compacte équipée d’un processeur Snapdragon 870 et d’un capteur principal 50 MP. Son écran AMOLED mesurerait 6,28 pouces.

La date de sortie des Xiaomi 12 approche et le futur smartphone a déjà dévoilé une grande partie de sa fiche technique. Le constructeur chinois semble encore une fois avoir relevé la barre et les amateurs de haute gamme y trouveront certainement leur compte. Mais qu’en est-il des autres ? Visiblement, le constructeur chinois ne les a pas oubliés.

Sur Twitter, le leaker Kacper Skrzypek a partagé une photo d’un listing TENAA, l’équivalent chinois de FCC, sur lequel apparaît un téléphone au numéro de série 2 112 123 AC. D’après ses informations, il s’agirait du Xiaomi 12X, une version plus compacte que le modèle standard. En effet, ses dimensions seraient de 145,4 mm sur 65,4 mm, soit un modèle bien plus petit qu’à l’accoutumée pour les flagships actuels.

Snapdragon 870, capteur 50 MP, voici la fiche technique du Xiaomi 12X

Toujours d’après Kacper Skrzypek, le smartphone serait équipé d’un écran AMOLED de 6,28 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Alors que le Xiaomi 12 sera le premier téléphone à embarquer un Snapdragon 898, on aurait pu penser que ce modèle plus abordable profiterait du Snapdragon 888. Mais il n’en est rien puisqu’il opterait finalement pour Snapdragon 870, ce qui lui accordera une puissance plus que raisonnable.

On apprend également qu’il serait compatible avec la charge 67W et qu’il bénéficierait d’un scanner d’empreintes sous l’écran. Enfin, il proposerait un port jack 3,5 mm. On ne sait pour le moment rien de plus à son sujet, si ce n’est qu’il sera probablement disponible en Chine et dans d’autres régions du globe.

Il y a de fortes chances pour qu’il soit présenté en même temps que les Xiaomi 12, soit en décembre prochain. Rappelons que des rumeurs évoquent également l’existence d’un Xiaomi 12 Pro et d’un Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition. On ne sait pas encore si les utilisateurs européens auront l’occasion de les acheter.