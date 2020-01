Xiaomi lance en France son Mi Smart Compact Projector sous Android TV

Complétant son écosystème d’objets connectés, Xiaomi démarre cette semaine la commercialisation française du Mi Smart Compact Projector. Fonctionnant sous Android TV pour installer des applications, ce projecteur affiche une image Fulll HD et dispose de deux haut-parleurs intégrés, faisant de lui un système autonome. Son prix est de 600 euros, sans compter les éventuelles promotions.

L’écosystème Xiaomi disponible en France ne compte pas que des smartphones, même si ce sont ses produits les plus emblématiques. Il compte également des montres et des bracelets connectés, des trottinettes électriques, des téléviseurs intelligents, des casques audio sans fil, ou encore des boitiers Android TV, etc. Dans cette dernière catégorie, vous retrouvez la Mi Box S et le Mi Laser Projector. Et cette semaine, un troisième produit vient enrichir l’offre : le Mi Smart Compact Projector.

En effet, Xiaomi a annoncé cette semaine l’arrivée de ce rétroprojecteur miniature, mais bigrement efficace. Et surtout à moindre prix (notamment face au Mi Laser Projector dont le prix frôle les 1300 euros). Ce nouveau projectecteur arrive cette semaine dans les boutiques françaises au prix de 600 euros (à un petit centime près). Et il bénéficie d’une petite ristourne de 100 euros si vous l’achetez dans les premières semaines de sa mise en vente (offre valable jusqu’au 10 février). Notez que le projecteur arrive en avant-première chez Darty et la Fnac. Mais il devrait également être proposé ailleurs.

Moitié projecteur, moitié Android TV

Le Mi Smart Compact Projector combine un boitier Android TV avec un rétroprojecteur. Côté Android TV, vous retrouvez toutes les fonctionnalités attendues, notamment la possibilité d’installer des applications à partir du Play Store ou encore l’intégration de Google Assistant (utilisable avec le micro de la télécommande). YouTube, Netflix, myCanal, tous les services de streaming peuvent être installés sur les 16 Go de stockage interne. Notez que le produit est compatible WiFi pour se connecter justement à Internet et recevoir ces flux.

Côté projecteur, le Mi Smart Compact Projector propose de projeter une image Full HD dont la diagonale varie entre 60 et 120 pouces. La source lumineuse atteint la puissance de 500 lumens. La connectivité du produit comprend un capteur Bluetooth (certainement pour connecter un casque audio), un port HDMI, un port USB 3.0 et un port jack.

Intégrant un système audio stéréo (deux haut-parleurs de 5 watts certifiés Dolby Digital et DTS-HD), il est parfaitement autonome et relativement transportable (puisqu’il ne pèse que 1,3 kilogramme). En revanche, il n’est pas nomade, dans la mesure où il n’intègre pas de batterie. C’est donc un produit d’appoint destiné à équiper une pièce secondaire.