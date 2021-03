Xiaomi annonce le Mi Band 6 avec un écran OLED encore plus grand, à 45€

Xiaomi vient de présenter le Mi Band 6, une nouvelle génération de bracelet connecté. Ce nouveau modèle se distingue par l'intégration d'un écran AMOLED encore plus grand, un outil de suivi du sommeil amélioré et un prix toujours aussi attractif.

Ce lundi 29 mars 2021, Xiaomi a annoncé les Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite et Mi 11i, une nouvelle gamme de smartphones allant de l'abordable au haut de gamme, lors d'une longue conférence. Dans la foulée, le fabricant chinois a présenté le Mi Smart Projector 2 Pro et le Mi Band 6, un nouveau bracelet connecté orienté fitness.

Successeur du Xiaomi Mi Band 5, le Mi Band 6 apporte plusieurs améliorations au bracelet connecté phare de Xiaomi. On y découvre tout d'abord un écran plus grand. Le Mi Band 6 arbore un écran AMOLED de 1,56 pouces, contre 1,2 pouces pour le Mi Band 5 et 0,95 pouces pour le Mi Band 4. C'est environ “50% d'espace en plus que son prédécesseur”, met en avant la marque chinoise dans son communiqué.

Quelles nouveautés pour le Xiaomi Mi Band 6 ?

Comme on s'y attendait, Xiaomi enrichit le Mi Band 6 avec de nouveaux modes fitness. Le bracelet connecté offre un total de 30 types d'entraînement divertissants et stimulants, contre 11 modes de suivi pour le Mi Band 5. Le bracelet est capable de reconnaître 6 activités de fitness courantes en plus des sports déjà identifiés par les précédentes générations de Mi Band.

Comme le Mi Band 5, le bracelet connecté permet de mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang par l'intermédiaire d'un capteur SpO2. Xiaomi assure avoir amélioré cet outil de mesure. Le constructeur évoque aussi des fonctions de suivi du sommeil améliorées par rapport aux précédents modèles. Xiaomi ne précise pas quels sont les ajouts du Mi Band 6 sur ce point.

Du reste, le Mi Band 6 devrait épouser certaines des fonctionnalités introduites avec le Mi Band 5, comme le NFC et une autonomie avoisinant les 14 jours. Le groupe chinois commercialise le Mi Band 6 au prix de 44,99 euros en France. La marque n'a pas communiqué de date de disponibilité pour le moment. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.