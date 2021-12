Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 : bon plan à saisir sur la trottinette électrique

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 fait l'objet d'un bon plan du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce. Alors que l'ensemble des autres commerçant la proposent au prix de 499 €, il est possible de l'acheter moins chère chez Rue du Commerce à 459 euros.

Vous souhaitez vous équiper d'une trottinette électrique performante ? La Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 est un excellent choix. Surtout qu'elle fait actuellement l'objet d'une petite réduction du coté du e-commerçant Rue du Commerce. Ce dernier propose à ses clients une réduction de 40 euros sur son prix conseillé de 499 €. Ainsi, il est possible de l'acheter à 459 euros.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, la Pro 2 de Xiaomi embarque un système de freinage régénératif et à disque au niveau de la roue arrière, ainsi qu'un système E-ABS sur la roue avant. La puissance du phare avant est de 2W et on retrouve aussi un régulateur de vitesse qui permet de maintenir une vitesse constante.

Coté performances, la Mi Electric Pro 2 peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et offre une autonomie confortable pouvant atteindre jusqu'à 45 kilomètres grâce à sa batterie d'une capacité de 12800 mAh. Le moteur de 300W dont elle est équipée lui permet en outre de gravir des pentes inclinées à 20%. Enfin, elle est pliable et affiche un poids de 14,2 kg sur la balance. Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

