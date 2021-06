Xiaomi Mi MIX 4 : le smartphone avec une caméra sous l’écran apparaît en photo

Xiaomi va présenter en fin d’année plusieurs smartphones équipés de caméras sous l’écran, dont notamment un smartphone pliant, mais aussi le Mi MIX 4. Grâce à des photos de TechDroider, nous avons désormais une meilleure idée de ce à quoi il va ressembler.

Le leaker Tech Droider a partagé deux photos du Xiaomi Mi MIX 4 sur son compte Instagram. Sur celles-ci, on découvre un smartphone avec un écran incurvé qui, contrairement à la plupart des autres modèles, ne possède pas de bords arrondis. De plus, le smartphone est équipé d’une caméra sous l’écran, et semble tourner sous MIUI 13, la future surcouche du fabricant chinois qui sera dévoilée plus tard dans l’année.

Il ne s’agit pas du vrai Xiaomi Mi MIX 4 qui sera dévoilé à la fin de l’année, mais bien d’un concept très réaliste qui nous permet de mieux savoir à quoi s’attendre. Il ressemble d’ailleurs beaucoup à celui d’Ice Universe, qui avait confirmé la présence d’un capteur photo selfie caché sous l’écran.

Le Xiaomi Mi MIX 4, le premier smartphone de Xiaomi avec une caméra sous l’écran ?

Le Xiaomi Mi MIX 4 succèdera directement au Xiaomi Mi MIX 3 sorti en 2019. La gamme MIX est généralement équipée de technologies novatrices, il n’est donc pas étonnant de voir ce nouveau smartphone haut de gamme utiliser une caméra sous l’écran. Même s’il ne sera pas le premier du marché à utiliser cette technologie, puisqu’il sera lancé longtemps après le ZTE Axon 20 5G, la qualité des photos devrait être grandement améliorée.

Contrairement au Xiaomi 11 Ultra, le Mi MIX 4 n’utiliserait pas d’écran 2K. En effet, Xiaomi doit réduire la densité de pixel pour permettre à la lumière d’atteindre le capteur caché sous la dalle, l’écran ne serait donc que FHD+. On s’attend également à ce que le smartphone soit propulsé par un Snapdragon 888 de Qualcomm, et qu’il utilise une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 120 W.

Le Xiaomi Mi MIX 4 ne sera pas le seul smartphone du fabricant chinois avec une caméra sous l’écran cette année, puisque Xiaomi lancerait un Mi MIX Fold 2 avec capteur photo sous l’écran d’ici fin 2021. Le flagship Mi 12 utilisera probablement à son tour la même technologie, mais il faudra attendre sa présentation en Chine en décembre pour en être sûr.

Source : Gizchina