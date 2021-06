Xiaomi Mi 12 Ultra : le smartphone pourrait offrir une énorme caméra de 192 MP

Xiaomi dévoilera en 2022 un nouveau flagship premium, que l’on connait pour l’instant sous le nom de « Mi 12 Ultra ». Plusieurs mois avant sa présentation officielle, nous en savons déjà un peu plus sur les caméras que le smartphone utilisera.

Cette année, le Xiaomi Mi 11 Ultra a mis la barre très haute en photo grâce à son capteur principal Samsung ISOCELL GN2 de 50 MP, qui est actuellement le plus grand du marché en France. En effet, le smartphone a notamment réussi à s’emparer de la première place du classement photo de DXOMARK, bien loin devant le Huawei Mate 40 Pro.

L’année prochaine, le successeur du Xiaomi Mi 11 Ultra, le Mi 12 Ultra, pourrait bien changer de stratégie en adoptant un capteur de 192 millions de pixels, si l'on en croit les déclarations du célèbre leaker Digital Chat Station. Nous savions que le fabricant chinois allait proposer un capteur de près de 200 millions de pixels prochainement, mais nous n’imaginions pas qu’il pouvait être destiné à son smartphone le plus haut de gamme en 2022.

Des photos de 192 MP qui peuvent se transformer en photos de 12 MP

Grâce à une nouvelle technologie de pixel binning qui regroupera 16 pixels en un, le Xiaomi Mi 12 Ultra pourra également proposer des clichés de seulement 12 MP. Cependant, ceux-ci auront l’avantage d’être plus adaptés dans des conditions de faible luminosité, puisque le pixel binning permet d’augmenter artificiellement la taille des pixels individuels du capteur.

Le nouveau capteur 192 MP du Xiaomi Mi 12 Ultra pourrait bien devenir le plus grand du marché. En effet, selon les informations de Digital Chat Station, en plus d’augmenter le nombre de mégapixels, ce capteur devrait également mesurer pas moins d’un pouce. C’est légèrement plus grand que son prédécesseur, puisque le GN2 du Mi 11 Ultra a une taille de 1/1,12 pouce.

Pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose du Xiaomi Mi 12 Ultra. Cependant, tout comme c’était le cas cette année, la série Mi 12 pourrait être la première à être propulsée par le nouveau Snapdragon 895. Cette nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm sera dévoilée au début du mois de décembre à l’occasion du Snapdragon Summit 2021 à Hawaii.

