Le Xiaomi Mi 11 a survécu à ce test de résistance extrême

JerryRigEverything, le célèbre YouTubeur, a mis la main sur l'un des derniers Xiaomi Mi 11. Le smartphone se révèle être particulièrement résistant et bien conçu. Les différentes épreuves qu'il lui fait passer mettent en évidence ses forces et ses faiblesses.

Zack Nelson de la chaîne JerryRigEverything vient de recevoir un Xiaomi Mi 11. Bien sûr, il n'a pas perdu de temps et a immédiatement mis en ligne une vidéo dans laquelle il abîme le smartphone de multiples manières. Autant de tests de résistance pour mieux comprendre dans quelle mesure vous devez vraiment protéger votre appareil et à quel type d'usure on peut s'attendre au cours de la vie du smartphone.

Le YoutuBeur commence d'emblée par rappeler que nombre de smartphones Xiaomi antérieurs n'ont pas survécu à tous ses tests de résistance. Le verre de l'écran Corning Gorilla Glass Victus a une résistance de 6 sur l'échelle de Mohs avec des marques plus profondes dans le verre au contact d'un matériau de niveau 7.

JerryRigEverything met en ligne son test de résistance du Xiaomi Mi 11

Zack Nelson a ensuite appliqué la flamme de son briquet pendant 20 secondes sur la dalle OLED. Les diodes affectées ont partiellement récupéré, mais une marque permanente reste visible à l'écran. Ce test ne semble néanmoins pas avoir de r avec un type de pannes ou d'accidents réel.

Même si on imagine que les écrans les plus résistants survivront plus volontiers à une après-midi de canicule sur le tableau de bord de votre voiture avec le soleil directement sur l'écran. Le Youtubeur termine son test par un bend test, ou test de torsion, dans lequel il applique toute sa force sur les côtés de l'appareil afin d'en renforcer les défauts structurels.

On peut voir que le châssis autorise un peu de torsion, et on peut entendre quelques craquements dans la vidéo. Le smartphone semble pourtant en sortir indemne, sans que son corps ne semble déformé de quelque manière que ce soit.

Le Xiaomi Mi 11 devrait prochainement être commercialisé en Europe dès 749 €, ce qui compte-tenu de sa fiche technique et de ses prestations est un excellent rapport qualité-prix.