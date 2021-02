Xiaomi Mi 11 : le smartphone vendu en Chine est plus puissant que la version européenne

Le Xiaomi Mi 11 vendu en Chine est plus puissant que la version européenne du smartphone. D'après les benchmarks réalisés sur AnTuTu, le terminal réservé au marché chinois offre des performances légèrement meilleures. Par contre, il a plus tendance à surchauffer. Xiaomi intègre visiblement des optimisations et des limitations différentes au sein de MIUI 12 en fonction du marché.

Fin décembre, Xiaomi a levé le voile sur le Xiaomi Mi 11 en Chine. Quelques semaines plus tard, la marque chinoise a annoncé l'arrivée du Mi 11 en Europe, et notamment en France. Sur le papier, la version commercialisée en Chine et sur le vieux continent sont identiques. On y trouve un SoC Snapdragon 888, une charge rapide de 55W en filaire, un écran AMOLED de 6,81″ WQHD+ qui bénéficie d'une vitesse de rafraîchissement de 120 Hz et un triple capteur photo.

Lors de notre test, nous avons beaucoup apprécié les performances offertes par le smartphone. Grâce à son SoC Snapdragon 888 de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM, le Mi 11 offre des performances élevées qui restent sur la durée.

Le Mi 11 chinois surchauffe plus que la version vendue en Europe

D'après un test réalisé par Frankie Tech, un Youtubeur spécialisé dans la technologie, la version européenne du smartphone, que nous avons testé, est légèrement moins performante que la déclinaison chinoise. Après plusieurs benchmarks sur AnTuTu, le Mi 11 chinois termine à un score de 609 787 points. De son côté, la variante européenne ne dépasse pas les 630 620 points.

Pourtant, le hardware des deux smartphones est identique. Comme le souligne la vidéo, l'unique différence entre les deux versions se situe du côté du logiciel. Le Mi 11 vendu en Europe embarque une version globale de MIUI 12. Par contre, le Mi 11 commercialisé en Chine tourne sous une rom chinoise. Tout porte à croire que Xiaomi intègre des optimisations logicielles légèrement différentes à MIUI 12 en fonction du marché.

La vidéo pointe du doigt une autre différence entre les deux Mi 11. Selon Frankie Tech, la version chinoise a tendance à surchauffer davantage lorsque le SoC est poussé dans ses retranchements. Là encore, on ne peut que supposer que MIUI 12 intègre des limitations différentes visant à empêcher la surchauffe.