Mi Electric Scooter Pro 2 : Xiaomi dévoile une nouvelle édition inspirée de la Formule 1 Mercedes

En marge de sa présentation du Mi 11, Xiaomi a dévoilé une toute nouvelle édition pour sa trottinette star, la Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, vendue à 799€. Combinant un design épuré avec les dernières innovations dans le domaine, le véhicule s'inspire du fleuron de la Formule 1 pour proposer une solution de mobilité à la pointe de la technologie.

Il n'y a pas que le Mi 11 qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Lors de sa conférence, Xiaomi a profité de la présentation de son dernier smartphone pour lever le voile sur sa nouvelle trottinette électrique, baptisée la Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Derrière ce nom à rallonge se cache en réalité une inspiration assumée de la Formule 1 star de l'écurie allemande. Mais alors, qu'est-ce que peut apporter un véhicule de course à une trottinette urbaine ?

Son design, déjà, qui reprend les lignes bleues sarcelles typiques de la AMG Petronas, et dont le logo se retrouve à l'arrière. Le modèle original profite déjà d'une très bonne qualité de fabrication et d'une tenue de route impeccable. Avec son design revisité, cette nouvelle édition est “à la fois fiable, pratique et trendy, sans aucun compromis”, assure Xiaomi. De quoi (presque) se sentir comme un pilote aguerri dans les rues de sa ville.

Une Mi Electric Scooter Pro aux couleurs de Mercedes

Du côté des performances, celles-ci sont similaires au modèle standard : la vitesse maximale possible est de 25 km/h, tandis qu'une seule charge permet une autonomie de 45 km. Son système de boucle freinage, déjà très apprécié sur la version Vanilla, fait ici son retour pour garantir une sécurité optimale dans toutes les situations. À cela s'ajoutent aussi des pneus gonflables résistants aux chocs.

On retrouve également la même technologie d'affichage intégré qui offre un suivi complet des statistiques de conduite à tout instant. Xiaomi précise enfin que “les utilisateurs peuvent simplement plier l’appareil et le ranger sans encombre”. Ce point avait cependant fait quelque peu défaut dans notre test du modèle standard, qui se révélait assez peu pratique à transporter une fois plié.

La Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition sera bientôt disponible, sans que l'on n'ait pour le moment de date précise. Elle sera vendu à 799€.