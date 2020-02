Xiaomi Mi 10 : voici enfin son design officiel, lancement le 13 février

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro seront présentés en Chine le 13 février prochain, puis en Europe au cours d’une conférence MWC le 23 février. La firme maintient donc sa présence au salon de Barcelone. À quelques jours du lancement du Mi 10, le patron de marque a dévoilé le design complet du smartphone sur le réseau social Weibo.

Le Xiaomi Mi 10 est conforme en tous points aux rendus présentés par les fuites depuis quelques jours. Le smartphone se distingue du Xiaomi Mi 9 actuel par un écran incurvé sur les bords, avec la présence d’un trou dans l’angle supérieur gauche. Comme vous pouvez le voir sur l’image, on retrouve à l’arrière un quadruple capteur photo dont un module principal de 108 MP.

Contrairement à ses habitudes, Xiaomi présentera non pas une mais deux versions de son nouveau flagship. Le Xiaomi Mi 10 Pro aura un design identique à celui du Mi 10 standard avec un écran AMOLED de 6,5 pouces pour les deux smartphones.

Xiaomi Mi 10 et 10 Pro : un lancement européen prévu pour le 23 février

10 jours après leur lancement en Chine, les Xiaomi Mi 10 et 10 Pro seront à nouveau présentés lors de la conférence Xiaomi du MWC 2020 le 23 février 2020, date de leur lancement à l’international. Si les deux smartphones partagent de nombreux points en commun, le Mi 10 Pro se distingue par une configuration différente des modules photo.

Le capteur de 108 MP serait accompagné d’un trio de 48MP + 12MP + 8MP contre 20 + 12 + 5 MP pour le Mi 10 standard. Le Xiaomi Mi 10 Pro embarquera par ailleurs un chargeur rapide de 65 W et sera compatible avec une recharge sans fil de 40W. Cette puissance est celle de la recharge filaire du Mi 10 qui proposera quant à lui une recharge par induction de 30W.

Enfin, selon une récente fuite du compte Twitter GadgetsFlix, les prix du Xiaomi Mi 10 se présenteraient comme suit :

4200 yuans (549 euros brut) en version 8/128 Go

4500 yuans (588 euros brut) en version 8/256 Go

4900 yuans (640 euros) en version 12/256 Go.

Les prix européens devraient être légèrement plus élevés en complétant les taxes et autres frais. Pour rappel, le Xiaomi Mi 9 était vendu au prix de départ de 499 euros. Si ces prix se confirmaient, on devrait finalement être en dessous du prix de départ de 800 € annoncé il y a quelques jours par 01Net pour le Xiaomi Mi 10 standard. La version pro devrait quant à elle franchir cette barre.