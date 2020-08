Xiaomi Mi 10 Ultra : un leaker risque 1 million de dollars pour avoir diffuser l’unboxing avant l’heure

Le Xiaomi Mi 10 Ultra a été victime d’une fuite colossale quelques heures seulement avant son officialisation. Un leaker dont l’identité est pour l’heure inconnue a publié sur le Net un unboxing complet du Xiaomi Mi 10 Ultra. Le constructeur est furieux et compte bien porter plainte et exige une compensation financière qui pourrait s’élever à un million de dollars.

C’est une fuite plutôt exceptionnelle dont a été victime Xiaomi ce mardi matin. Tandis que le Mi 10 Ultra a été dévoilé officiellement à l’heure où nous écrivons ces lignes, le dernier smartphone haut de gamme a déjà fait l’objet d’un unboxing vidéo complet. En effet, un leaker inconnu pour l’heure a publié une longue prise en main de 6 minutes, durant laquelle il revient les principales caractéristiques de l’appareil, ainsi que sur les accessoires contenus dans la boite.

Sans surprise, Xiaomi est furieux et s’apprête à porter plainte pour violation des accords de non-divulgation. D’après le leaker réputé IceUniverse, le constructeur réclame une compensation financière qui pourrait s’élever à un million de dollars ! D’autres bruits de couloir évoquent cependant plutôt une somme de 100 000 dollars.

Dans les deux cas, il s’agit d’une lourde amende et elle pourrait bien faire regretter son geste au leaker/media qui se cache derrière cette fuite. La vidéo a été publiée ce matin sur YouTube et a depuis été retirée. Cependant, Internet étant Internet, elle a rapidement fait le tour de la toile et il est possible de la retrouver sur d’autres chaînes.

A media leaked the unboxing video of Mi 10 Ultra in advance, which violated the non-disclosure agreement. According to the regulations, it will compensate Xiaomi with 1 million US dollars.

— Ice universe (@UniverseIce) August 11, 2020