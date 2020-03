Xiaomi Mi 10 : une mise à jour beta de MIUI empêche le smartphone de redémarrer

Xiaomi a déployé une mise à jour de MIUI qui bloque le démarrage de certains de ses smartphones, notamment le Mi 10, son tout récent flagshio sorti le mois dernier. Cette mise à jour, numérotée 20.3.4, était une beta et n’a pas été poussée auprès du plus grand nombre. Au courant du problème, la firme a stoppé le déploiement.

Les programmes beta des systèmes d’exploitation ne sont pas pour tout le monde. Même si le fait de découvrir de nouvelles fonctionnalités avant tous les autres et la perspective de participer à un développement attire les utilisateurs avertis, ces versions ne sont pas toujours stables. D’où le fait qu’elles soient encore en « beta ». Les bugs persistants y sont présents. C’est justement le rôle des testeurs de les dénicher afin que tous les autres usagers l’installent sans craindre une mauvaise expérience.

Lire aussi : Google met à jour les Pixels pour corriger des bugs et améliorer la qualité des photos

En voici une preuve, parmi tant d’autres. Plusieurs membres du programme beta de Xiaomi rapportent un bug très fâcheux après avoir installé la mise à jour 20.3.4 de MIUI sur leur tout récent smartphone haut de gamme, le Mi 10. Pour rappel, le Mi 10, accompagné du Mi 10 Pro, a été officialisé il y a pratiquement un mois et est commercialisé en Chine depuis le 14 février. Autant dire que l’achat est assez récent. Depuis qu’ils ont installé cette mise à jour, leur téléphone ne démarre plus normalement.

Impossible de forcer le redémarrage

Selon les commentaires des usagers, le Mi 10 démarre sur un écran noir et n’affiche pas l’interface de la ROM de Xiaomi. En outre, forcer un redémarrage en appuyant longuement sur le bouton de mise en marche ne fonctionne plus non plus. Le téléphone reste donc coincé, jusqu’à ce qu’il soit totalement déchargé. Plusieurs sites chinois, dont ITHome, rapportent que Xiaomi a officiellement confirmé l’information après avoir reçu plusieurs retours d’expérience similaire.

Lire aussi : Windows 10 : PC bloqué, écran bleu de la mort…. Les ennuis continuent avec la dernière mise à jour

Le constructeur indique que la mise à jour 20.3.4 n’est plus disponible en téléchargement afin qu’aucun autre utilisateur ne se retrouve dans le même cas de figure. Et les équipes dédiées travaillent naturellement sur une résolution du problème et la publication rapide d’une nouvelle version stable. Évidemment, pour débloquer les mobiles coincés, il faudra certainement passer par une mise à jour forcée. Une manipulation qu’un amateur averti pourrait être en mesure de faire.

Source : GizChina