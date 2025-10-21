Xiaomi lance une couverture connectée, pour dormir sans avoir ni trop chaud, ni trop froid

Aucun objet du quotidien n'échappe à Xiaomi, qui lance une couverture connectée capable de régler la température pendant le sommeil.

Xiaomi a su se diversifier pour s'inviter dans chaque recoin dans nos maisons. De l'aspirateur au airfryer, en passant par la lampe ou le ventilateur, la marque ne range pas tous ses œufs dans le même panier et s'est vite intéressés à d'autres secteurs que celui des smartphones. L'idée est de créer un écosystème d'appareils connectés qu'on utilise au quotidien. Récemment, Xiaomi a même annoncé un frigo et un lave-linge.

Le fabricant passe encore en cap en lançant cette fois… une couverture connectée ! Et si un tel produit peut paraître inutile et gadget au premier abord, cette couverture pourrait finalement se montrer intéressante. Celle-ci est munie d'un système chauffant produisant une puissance jusqu'à 80 W. La question de la sécurité se pose évidemment. Un système de protection à 8 niveaux doit prémunir contre les risques de surchauffe, de court-circuit et de surcharge.

Une couverture connectée Xiaomi qui adapte la température

Une fonction de réglage intelligent de la température permet d'adapter en temps réel la chaleur dégagée par la couverture en fonction des besoins, pour dormir le plus confortablement possible. Pour un usage pendant toute l'année, la consommation électrique n'est pas négligeable, mais en la réservant pour certaines saisons, elle peut devenir pratique, surtout si on éteint le chauffage la nuit.

La taille de la couverture est de 1,8 x 0,8 m, elle ne couvre donc qu'une personne. Elle est composée d'une housse en polyester, et d'un garnissage en polyester également. Xiaomi explique qu'elle dispose d'un traitement anti-acariens et qu'elle peut permettre la déshumidification du matelas grâce à un mode de séchage à haute température. La couverture peut être contrôlée depuis l'application mobile, une télécommande fournie, ou à la voix via l'assistant vocal.

Xiaomi a ouvert les précommandes pour sa couverture connectée Mijia. Elle est disponible à 179 yuans (22 euros) jusqu'au 22 octobre, avant de passer à 239 yuans (29 euros), son prix officiel, après cette date. Pour l'instant, la commercialisation ne concerne que la Chine. Un tel produit risque d'être difficile à homologuer en Europe pour des raisons de sécurité, mais une sortie chez nous n'est pas à exclure.