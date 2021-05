Xiaomi lance les FlipBuds Pro, ses premiers écouteurs sans fil avec réduction de bruit active

Xiaomi lance sur le marché chinois les FlipBuds Pro, ses premiers écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. Ils sont également équipés de haut-parleurs de 11 mm et d'une puce audio QCC5151 signée Qualcomm. Les commandes gestuelles sont aussi de la partie.

Après Sony avec ses nouveaux WF-1000xM4 ou encore Nothing avec ses premiers écouteurs sans fil, c'est au tour de Xiaomi de dévoiler ses premiers écouteurs True Wireless avec réduction du bruit active : les FlipBuds Pro. Reprenant le design populaire des AirPods Pro d'Apple, les écouteurs de Xiaomi se distinguent néanmoins via leur corps entièrement noir et une finition “miroir” grâce à un revêtement nano-NCVM.

Bien entendu, le principal argument de vente des FlipBuds Pro est l'intégration de la réduction de bruit active. D'après Xiaomi, l'ANC des FlipBuds Pro peut atténuer le bruit ambiant jusqu'à 40 décibels. Il sera d'ailleurs possible d'opter pour trois niveaux d'ANC, pour obtenir une réduction du bruit optimale selon les situations. On note également la présence de trois microphones, le premier étant utilisé pour capter la voix de l'utilisateur durant un appel, le second pour isoler les bruits extérieurs, et le troisième pour assurer qu'aucune interférence ne vienne mâcher des mots durant la conversation.

FlipBuds Pro : Xiaomi met le paquet avec de l'ANC et un mode “Faible Latence”

Une performance rendue possible par la puce audio QC5151 de Qualcomm, qui écoute et filtre les bruits environnants. La qualité sonore semble également être au rendez-vous, grâce à des haut-parleurs de 11 mm. Le Bluetooth 5.2 est pris en charge, tout comme le protocole aptX Adaptive Dynamic Codec. Un mode “Faible latence” pour vos sessions gaming est également de la partie, à condition d'être propriétaire des smartphones Xiaomi de la liste suivante : le Mi Mix Fold, les Mi 11 Series, les Mi 10 Series, les Redmi K40 Series, les Redmi K30 Series et le Redmi Note 9 Pro.

Bien entendu, la paire d'oreillettes s'accompagne d'un boitier de chargement en USB Type-C. La recharge sans fil répond aussi à l'appel. Xiaomi promet 28 heures d'autonomie avec une seule charge. Le constructeur assure qu'il sera possible d'obtenir jusqu'à deux heures de lecture en seulement 5 minutes de charge dans le boitier. Pour l'instant réservés au marché chinois, les FlipBuds Pro seront disponibles dès le 21 mai 2021 au prix de 799 yuans, soit 102,47 € après conversion.

Source : Gizmochina