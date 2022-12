Xiaomi lance le Mini Host, un PC de bureau qui veut concurrencer le Mac Mini d’Apple

Xiaomi a officialisé son premier PC de bureau. Ce dernier se présente sous la forme d’un boîtier minuscule. Le prix, dans l’Empire du Milieu tout du moins, est à l’avenant.

Les Mac Mini M1 concentrent les avantages des ordinateurs d’Apple sans en avoir le principal inconvénient. Ils tournent sous macOS, ils sont propulsés par une puce puissante et efficace, et cerise sur la pomme, ce sont les ordinateurs les plus abordables du catalogue d’Apple. Peu d’autres marques pouvaient jusqu'à maintenant se targuer de proposer un tel concentré de puissance pour un prix aussi abordable. Cela est en passe de changer, avec l'officialisation du Mini Host de Xiaomi.

Si Xiaomi fait la une de l’actualité avec la sortie de ses smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et 13 Pro, il ne se cantonne pas à fabriquer des téléphones mobiles. Au rang des annonces qui sont un peu passées inaperçues, mais qui n’en sont pas moins intéressantes, on notera que la compagnie chinoise se lance dans les ordinateurs de bureau. Elle officialise le lancement du Xiaomi Mini Host, un PC de bureau aux airs de petit cube. Cache-t-il une grosse cylindrée ?

Le Xiaomi Mini Host est 75 % plus petit que le Mac Mini d'Apple

L’inspiration du Xiaomi Mini Host est évidente. Son corps en aluminium moulé d’une seule pièce ainsi que ses dimensions lilliputiennes de 112 x 112 x 38 mm pour 437 g en font un décalque, 75 % moins grand et trois fois plus léger, du Mac Mini. Il est si compact qu’il tient quasiment dans la paume de la main et qu’il s’apparente plus à un boîtier de streaming qu’à une tour d’ordinateur. En ce sens, il ressemble également aux NUC d’Intel. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que le fabricant californien de microprocesseurs et Xiaomi ont collaboré pendant plusieurs mois sur ce produit.

Le Xiaomi Mini Host est propulsé par un processeur Intel i5-1240P de 12e génération. Il intègre 12 cœurs et 16 threads cadencés à une fréquence maximale de 4,4 GHz. La carte graphique est intégrée : c’est Intel Iris Xe. La version de base est vendue avec 16 Go de RAM en DDR4, extensibles à 64, et 512 Go de stockage. L’appareil propose une pléthore de connexions : 4 ports USB-A, 2 ports USB-C, deux prises HDMI 2.1, et deux ports Ethernet. Ajoutons à cela la connectivité Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6. Le Xiaomi Miin Host sera vendu avec Windows 11 préinstallé pour l’équivalent de 500 € en Chine. On ne sait pas encore si cet ordinateur sera un jour proposé ailleurs dans le monde.

