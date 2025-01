Apple Intelligence : l’IA pourrait saturer votre stockage avec ce changement inattendu

Apple Intelligence continue son évolution, mais cette progression a un coût : l'espace de stockage nécessaire sur les appareils de la marque a presque doublé. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui n’ont pas de grande capacité sur leur appareil.

Alors que l’espace de stockage occupé par Apple Intelligence était auparavant fixé à 4 Go lors du déploiement d'iOS 18.1, la capacité requise atteint désormais 7 Go pour profiter pleinement des fonctionnalités d'IA. C’est près de deux fois plus.

Cette augmentation significative s'explique par l'arrivée de nouvelles fonctionnalités majeures avec iOS 18.2. Parmi elles, on trouve Genmoji, l'intégration de ChatGPT dans Siri, Image Playground, l'intelligence visuelle et la composition assistée par ChatGPT. Ces innovations, qui s'appuient sur des modèles d'IA sophistiqués, nécessitent davantage d'espace pour fonctionner efficacement.

Apple Intelligence devient encore plus gourmand en stockage

L'impact est d'autant plus important pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils Apple. Chaque appareil effectuant son propre traitement local, un utilisateur équipé d'un iPhone, d'un iPad et d'un Mac devra consacrer un total de 21 Go au système d'IA. Cette approche, bien que gourmande en stockage, est conçue pour s’assurer de la confidentialité de vos données. En effet, Apple a choisi de privilégier le traitement local des données plutôt que leur envoi vers des serveurs distants, et ces données doivent donc être stockées sur vos appareils.

Les utilisateurs ne peuvent malheureusement pas réduire cette exigence en désactivant certaines fonctionnalités. Le système fonctionne comme un ensemble intégré, requérant la totalité de l'espace spécifié pour fonctionner correctement.

La situation pourrait encore évoluer dans les mois à venir. Si iOS 18.3 ne semble pas apporter de nouvelles fonctionnalités d'IA majeures, la mise à jour 18.4 prévue en avril promet des améliorations importantes pour Siri. Ces changements pourraient porter l'exigence de stockage à près de 10 Go par appareil, avant même l'arrivée d'iOS 19.

Cette évolution soulève des questions pratiques pour les utilisateurs, particulièrement ceux disposant d'appareils avec un stockage limité (64 ou 128 Go). Il devient crucial de gérer efficacement son espace de stockage ou d'envisager l'achat d'appareils avec une capacité plus importante lors du prochain renouvellement. Pour l'avenir, on peut espérer qu'Apple développera des solutions permettant une gestion plus flexible de ces fonctionnalités, comme la possibilité de choisir quelles fonctions d'IA installer, ou l'optimisation de leur empreinte sur le stockage.