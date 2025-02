DeepSeek fait polémique, mais ce géant de l’auto va l’intégrer dans ses voitures

Les voitures sont de plus en plus connectées et autonomes grâce aux avancées en intelligence artificielle. L’un des plus grands constructeurs chinois, s’associe à DeepSeek pour intégrer l’IA à ses véhicules.

L’intelligence artificielle s’impose progressivement dans l’industrie automobile. Elle permet d’améliorer les commandes vocales, d’optimiser la gestion des systèmes embarqués et même d’apporter des solutions pour la conduite assistée. Après Volkswagen, qui a récemment intégré ChatGPT dans plusieurs modèles comme l’ID.5 ou la Golf, Mercedes-Benz a pris le relais en déployant cette technologie sur trois millions de véhicules.

Geely, l’un des plus grands constructeurs chinois, franchit une nouvelle étape en intégrant l’IA DeepSeek R1 à ses véhicules. Ce modèle est réputé pour ses capacités avancées en reconnaissance vocale et analyse des données, mais il fait aussi débat. Il est accusé de collecter et traiter les informations des utilisateurs de manière opaque. Malgré ces controverses, la marque mise sur cette technologie pour améliorer l’interaction entre le conducteur et son véhicule, et renforcer ses fonctionnalités intelligentes.

Geely et DeepSeek fusionnent leurs IA pour des voitures plus intelligentes

Le 11 janvier 2025, Geely a dévoilé son propre modèle d’IA, Xingrui, présenté comme le premier modèle développé en interne dans l’industrie automobile. Il repose sur trois technologies clés : un modèle de langage, un modèle multimodal et un jumeau numérique. Grâce à son intégration avec DeepSeek R1, l’IA de la marque pourra améliorer la reconnaissance vocale, l’analyse des images et la gestion en temps réel des données du véhicule. Cette avancée vise à rendre la conduite plus intuitive, en permettant aux conducteurs d’interagir plus naturellement avec leur voiture.

Geely applique également une technique de formation appelée “distillation”, où un modèle IA avancé est utilisé pour entraîner un modèle plus compact, optimisant ainsi les performances sans augmenter la consommation d’énergie. À terme, cette approche pourrait améliorer l’autonomie des voitures électriques en optimisant la gestion de l’énergie. L’intégration de cette technologie devient un axe majeur de différenciation entre les constructeurs, et le géant chinois entend bien rivaliser avec les géants du secteur en proposant des véhicules toujours plus intelligents et connectés.