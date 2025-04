Xiaomi Electric Scooter 5 : la trottinette avec 60 km d’autonomie est en baisse de prix

Un mois après sa commercialisation en France, la Xiaomi Electric Scooter 5 est enfin en promotion. Pendant plusieurs jours, la trottinette de la marque chinoise bénéficie d'une réduction non négligeable sur le site Rakuten, via deux boutiques françaises connues.

Jusqu'au samedi 5 avril 2025, le site e-commerce Rakuten permet de profiter de 30 euros offerts pour toute commande de 299 euros, au sein d'une sélection de produit venant des univers du sport et de la mobilité urbaine. Parmi cette sélection, les clients du site marchand peuvent se procurer la Xiaomi Electric Scooter 5 en promotion.

Affichée en temps normal à 400,99 euros depuis la boutique Darty, la trottinette électrique du constructeur chinois voit son prix diminuer à 370,99 euros avec le code SPORT30. Pour information, le coupon de réduction valable dans la limite des 75 codes mis à disposition par Rakuten doit être saisi manuellement avant la validation définitive de la commande. Aussi, le vendeur français Boulanger propose également la Electric Scooter 5, mais pour trois euros supplémentaires.

La Xiaomi Electric Scooter 5 et ses points forts

Présentée au même moment que les Electric Scooter 5 Pro et 5 Max, la Xiaomi Electric Scooter 5 est une trottinette qui a l'avantage de bénéficier d'une autonomie de 60 km après avoir été chargée complètement pendant une durée de 9 heures. D'une puissance maximale de 700 W, l'engin électrique pliable possède un écran LED (affichant la vitesse, l'autonomie, le kilométrage et les modes), une vitesse maximale de 25 km/h, une inclinaison maximale de près de 18 % et une certification IPX5.

Au niveau des équipements, on peut trouver deux pneus de 25 cm chacun, des clignotants intégrés, des amortisseurs à double ressort à l'avant, des feux avant et arrière automatiques, ainsi qu'un frein à tambour et E-ABS. Pour terminer, la Electric Scooter 5 affiche un poids à vide 20,1 kg et des dimensions de 1142 x 1275 mm.