Où acheter le Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro pas chers : les meilleures offres

Les smartphones Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro représentent en 2020 l’un des meilleurs qualité prix du marché. Ils sont disponibles sur les sites d’enseignes en ligne telles que Cdiscount, Amazon, Boulanger qui les proposent respectivement à partir de 329 € et 429 €.

💰Quels marchands proposent le Xiaomi Mi 9T au meilleur prix ?

Le Xiaomi Mi 9T est un smartphone qui arbore un écran AMOLED de 6,39 pouces avec définition FHD+ et format 19,5:9 sans trou ni encoche grâce au capteur photo frontal pop-up à la Vivo Nex. Coté hardware on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 730 couplé à 6 Go de mémoire RAM. La partie photo est assurée par un capteur Sony IMX582 de 48 MP couplé à un capteur ultra grand-angle de 13 MP avec un champ de vision de 124,8 degrés et à un téléobjectif de 8 MP.

Enfin, la batterie de 4 000 mAh compatible recharge rapide 18w lui assure une excellente autonomie. Il est disponible à 329 € chez la plupart des enseignes en ligne, et pour 389 € dans sa variante 128 Go sur Cdiscount. Voici ci-dessous une liste qui vous permet de le trouver au meilleur prix :

💰Quels marchands proposent le Xiaomi MI 9T Pro au meilleur prix ?

Concernant le Xiaomi Mi 9T Pro, il s’agit d’une version avec des caractéristiques techniques plus poussées. Il propose notamment un écran AMOLED et un SoC Snapdragon 855 couplé de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. L’écran qui est d’une diagonale de 6,39 pouces présente des rebords minimalistes et ne dispose d’aucune encoche, et ce grâce à sa caméra popup qui se déploie sur le côté. Ce design bord à bord est doublé d’un dos en verre sur lequel on retrouve le triple capteur photo dorsal.

Parlant de l’appareil photo, les trois capteurs se détaillent comme suit : un module principal de 48 mégapixels (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels d’ouverture f/2,4 et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4). Le capteur avant en ce qui le concerne est d’une définition de 2 mégapixels. Le Xiaomi Mi 9T Pro dispose par ailleurs d’une prise Jack pour le bonheur des audiophiles qui ne jurent que par elle. La batterie est d’une capacité de 4000 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 27W. Mais dans la boîte, on retrouvera plutôt un chargeur de 18W.

Le Mi 9T Pro est disponible en France dès le 26 août au prix de 429 € pour la configuration de base. Voici les prix selon les deux versions disponibles : Xiaomi Mi 9T Pro avec 64 Go de stockage = 429 € / Xiaomi Mi 9T Pro avec 128 Go de stockage = 449 €.

A savoir : Le Xiaomi Mi 9T Pro bénéficie d’une ODR de 30 € jusqu’au 31 mars 2020 inclus, ce qui fait un prix de revient de 349 € si vous profitez du remboursement après l’avoir acheté du côté de Rue du Commerce. Voir ici les modalités complètes de l’ODR.

🤔Quelles sont les différences entre le Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro ?

Du point de vue esthétique, les deux smartphones pourrait tout à fait être confondus tellement leur design est similaire. La différence majeure se fait au niveau de la partie hardware : le Xiaomi Mi 9T Pro est en effet équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 quand le Mi 9T se contente du Snapdragon 730. Coté photo, le alors que le Mi 9T embarquait le capteur principal Sony IMX582 on retrouve sur le Mi 9T Pro le Sony IMX586 qui équipe notamment le Xiaomi Mi 9.

Le second permet de filmer en 4K à 60 FPS, alors que l’IMX582 est limité à la 4K à 30 FPS. Une légère amélioration à ce niveau là. Enfin, le Mi 9T Pro supporte la charge rapide 27W quand le Mi 9T se contente de la recharge 18W. Aucune autre différences sinon pour les deux smartphones qui propose les même tailles et poids (156,7 x 74,3 x 8,8 mm pour 19 grammes) et les mêmes capacités de stockage et mémoire RAM.