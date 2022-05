Xiaomi déploie une version de MIUI 13 optimisée pour les smartphones pliants

Xiaomi travaille sur l’adaptation de son interface MIUI pour les écrans tactiles. Si la version installée dans le Mi MIX Fold offre déjà quelques fonctions spécifiques, une mise à jour a été déployée qui améliore considérablement la prise en main du système avec le grand écran du smartphone pliant. En voici les grands changements qui profiteront aussi aux successeurs du Mi MIX Fold.

Le Mi MIX Fold est un smartphone très important pour Xiaomi. Et ce même s’il n’est pas sorti en Europe. La raison est simple : sorti en 2021, il positionnait la marque chinoise sur le segment des smartphones pliants, en face de ses principaux concurrents, que ce soit Huawei (qui pesait encore lourd en Chine il y a un an) ou Samsung. Assez onéreux, le Mi MIX Fold n’a jamais eu honte de se mesurer aux différentes générations de Galaxy Z Fold.

Pour accompagner l’arrivée du Mi MIX Fold, Xiaomi a développé plusieurs fonctionnalités logicielles exclusives au format son particulier. MIUI 12, basé alors sur Android 12, a été modifié de façon à tirer profit de l’écran principal et du double écran. Un dock pour les applications façon iPadOS a été intégré. Les modes multitâche et multifenêtre ont été améliorés. Et il était possible d’ouvrir une appli dans une fenêtre flottante.

Xiaomi déploie une version beta de MIUI 13 pour les smartphones pliables

Cette première étape était bonne. Mais ce n’était qu’une première étape. Dans le cadre du programme de mise à jour de son parc sous MIUI 13 (basé sur Android 12), la marque a déployé cette semaine une version beta de son interface à destination du Mi MIX Fold. Vous trouverez le lien de téléchargement en fin de cet article, même si nous sommes conscients que cela ne concernera pas beaucoup de nos lecteurs, le Mi MIX Fold n’étant pas vendu en occident.

Cette mise à jour amène de très nombreuses améliorations. Nous ne pourrons pas toutes les lister ici. Mais nous avons voulu vous présenter celles qui nous semblent les plus pertinentes. En outre, il est clair que ces nouvelles fonctions et optimisations apportées à MIUI 13 profiteront aux futurs smartphones pliants de Xiaomi, lesquels pourraient bien être commercialisés en Europe. Nous pensons notamment au MIX Fold 2 dont parlent toutes les rumeurs. Voici notre top 5 des nouveautés :

Ajout au clavier d’une croix directionnelle à neuf touches pour naviguer dans un texte

Ajout d’une barre des tâches qui affiche les applications récemment ouvertes

Ajout d’un geste à trois doigts pour créer une session multifenêtre

Ajouts de plusieurs widgets très pratiques

Le Centre de Contrôle se divise maintenant en deux rubriques : le paramétrage rapide et les notifications.

Lien de téléchargement de la version beta de MIUI 13 pour le Mi MIX Fold