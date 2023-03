Le Xiaomi Band 8 apparaît déjà en images avec un tout nouveau bracelet

Alors que son lancement n’est pas attendu avant plusieurs semaines, un nouveau bracelet connecté de Xiaomi, le Smart Band 8, vient déjà d’être repéré chez un organisme de certification, et on sait déjà beaucoup de choses à son sujet.

Un tout nouveau bracelet de Xiaomi, le Smart Band 8, vient d’apparaître chez l’organisme de certification NRRA Korea en amont de son lancement officiel. Ce dernier a non seulement confirmé certaines des caractéristiques techniques de l’appareil, mais a également dévoilé son design au travers de deux images.

On apprend que le Xiaomi Band 8 utilisera du Bluetooth 5.1, et que ses capteurs placés au dos seront légèrement différents du modèle précédent. On ne connait pas en détail les spécifications de ces nouveaux capteurs, mais on imagine que Xiaomi a amélioré plusieurs aspects du bracelet connecté, dont peut-être la surveillance du rythme cardiaque.

Le Xiaomi Band 8 utilise un bracelet en deux parties

La principale nouveauté de ce Xiaomi Band 8 se situe au niveau du bracelet, puisque comme on peut le voir sur les images, l’appareil utilise un bracelet détachable séparé en deux parties. Une en haut, et une en bas. De son côté, le Xiaomi Smart Band 7 utilisait un bracelet constitué d’une seule pièce, à l’intérieur duquel il fallait insérer la montre.

Il ne s’agit pas de la première fois que Xiaomi propose un bracelet avec une telle forme, puisque le Xiaomi Smart Band 7 Pro utilisait lui aussi un bracelet en deux parties. Cependant, le Xiaomi Band 8 utilise cette fois-ci bien le design en forme de pilule de son prédécesseur, et non pas la forme rectangulaire du modèle Pro.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand arrivera ce Xiaomi Band 8, mais on sait que la production a débuté le mois dernier, donc la sortie devrait arriver dès ce mois-ci. Il arrivera donc en avance par rapport au calendrier habituel de Xiaomi. On rappelle que le Smart Band 7 était sorti au mois de juin 2022. En rapprochant son lancement, le fabricant chinois espère peut-être contrecarrer les plans de son concurrent Honor, qui a lui aussi récemment lancé un tout nouveau Honor Band 7. Avec son changement de design, on ne doute pas que le Band 8 de Xiaomi fera encore cette année un véritable carton.