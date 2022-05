Xiaomi arrête les mises à jour de 3 smartphones, dont le Redmi Note 7

Clap de fin pour trois smartphones chez Xiaomi, qui ont rejoint la longue liste des appareils du fabricant qui ne recevront plus aucune mise à jour. Parmi eux, on retrouve le célèbre Redmi Note 7.

D’après les informations de xiaomiui, le fabricant chinois a arrêté de déployer des mises à jour sur trois de ses smartphones : le Redmi Note 7, le Redmi Note 7 Pro ainsi que le Redmi Go. Pour rappel, le Redmi Note 7 avait été présenté au mois de janvier 2019 à un prix très compétitif, qui a fait de lui un des smartphones les plus populaires au monde la même année.

Le Redmi Note 7 avait rapidement été rejoint par le Redmi Note 7 Pro le mois suivant. Plus puissant, le smartphone a également connu un succès impressionnant partout dans le monde. De son côté, le Redmi Go avait été introduit un peu plus tard en 2019. Ce smartphone à moins de 100 euros se distinguait des autres appareils à cause de son système d’exploitation : Android Go, une version de l’OS spécialement conçue pour les smartphones peu puissants.

Xiaomi ne déploiera plus de mises à jour sur les Redmi Note 7 et Redmi Go

Le Redmi Note 7 et le Redmi Note 7 Pro sont tous les deux sortis sous Android 9.0 Pie avec la surcouche maison du fabricant MIUI 10. Les deux smartphones ont reçu deux mises à jour MIUI majeures, et une mise à jour Android majeure. Ils fonctionnent donc tous les deux sous Android 10 et MIUI 12.5.

Contrairement à plusieurs dizaines d’autres smartphones de Xiaomi, les Redmi Note 7 ne recevront donc jamais la nouvelle version MIUI 13, et ont deux mises à jour Android majeures de retard. Cependant, il reste possible d’installer Android 11 ou Android 12 de manière non officielle grâce à des ROM personnalisées.

De son côté, le Redmi Go est sorti avec Android Go basé sur Android 8.0 Oreo et MIUI 10. Cependant, contrairement aux autres smartphones de Xiaomi, le Redmi Go n’a jamais reçu de mise à jour Android majeure, Xiaomi se contentant de déployer des mises à jour de sécurité sur son smartphone. Le smartphone est donc toujours bloqué sous Android 8.0 Oreo et MIUI 10, bien qu'il soit également possible de passer par des ROMs personnalisées pour obtenir une nouvelle version d'Android.

