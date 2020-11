Xiaomi s’apprête à lancer 2 Redmi Note 9 compatibles 5G

Xiaomi s'apprête à dévoiler deux nouveaux Redmi Note 9, révèle un informateur chinois sur Weibo. Baptisées Redmi Note 9 5G Standard Edition et Redmi Note 9 5G High Edition, ces deux nouvelles variantes se distingueraient d'abord par l'intégration de la 5G. Dans la foulée, le leaker dévoile la fiche technique des deux smartphones.

En mars dernier, Xiaomi a présenté les Redmi Note 9, Note 9 Pro et Pro Max, un trio de smartphones milieu de gamme. Disponibles en France à partir de 199€, ils se distinguent par leur excellent rapport qualité prix, un scanner d’empreinte sur la tranche, de grosses batteries de plus de 5000 mAh et de puissants capteurs photo.

D'après les informations publiée par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, et relayées par nos confrères de PlayFulDroid, Xiaomi s'apprête à compléter sa gamme de Redmi Note 9 avec deux variantes compatibles avec la 5G. En effet, les smartphones dévoilés début d'année se cantonnaient à la 4G.

Voici la fiche technique des Redmi Note 9 5G

Annoncé plus abordable, le Redmi Note 9 5G Standard Edition serait recouvert d'un écran IPS LCD Full HD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,53 pouces. Cette édition standard serait alimentée par le SoC Dimensity 800U conçu par Mediatek et une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide 22.5W. Dévoile en août, le chipset est équipé de 2 coeurs Arm Cortex-A76 et est compatible avec la 5G dual SIM. La partie photo est confiée à un triple capteur photo dorsal de 48 mégapixels et une caméra pour selfies de 13 mégapixels.

Plus haut de gamme, le Redmi Note 9 5G High Edition serait sublimé d'un écran IPS LCD Full HD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,67 pouces. Xiaomi opte pour une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 240 Hz. Il serait alimenté par le chipset Snapdragon 750 et une batterie de 4820 mAh avec recharge rapide 33W. Enfin, le constructeur mettait le paquet sur la photographie. L'appareil photo arrière serait équipé d'un objectif principal de 108 mégapixels, un capteur conçu en partenariat avec Samsung. Dans le trou dans l'écran, Xiaomi intègre un capteur de 16 mégapixels.

Il se murmure que la présentation des deux smartphones aurait lieu lors d'une conférence en Chine dans le courant du mois de novembre. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

