Xiaomi 14 : la capacité de stockage grimpe, pas le prix

Bonne nouvelle pour les fans de Xiaomi, il semblerait que l’entreprise chinoise ait pris une importante décision pour ses prochains smartphones haut de gamme : doubler le stockage de la version de base.

Mardi dernier, Apple avait levé le voile sur ses nouveaux iPhone 15. Le modèle Pro Max, en particulier, a bénéficié d’une mise à jour majeure, puisque celui-ci dispose non seulement d’un nouveau capteur téléobjectif, mais également d’une amélioration de son stockage minimal. Désormais, le smartphone est commercialisé avec au moins 256 Go, contrairement aux autres iPhone 15 qui doivent toujours se contenter de 128 Go sur la version de base.

D’après les informations du leaker @That_Kartikey, il semblerait que Xiaomi a pris une décision similaire sur ses prochains smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14. Selon lui, il n’y aura plus de configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage cette année.

Les Xiaomi 14 rentrent en production, lancement fin octobre

Cette année, les Xiaomi 14 et 14 Pro devraient donc être commercialisés avec un minimum de 12 Go de RAM, et de 256 Go de stockage. Mieux encore, Xiaomi aurait décidé de lancer cette version au même tarif que la version de base de l’année précédente, donc aucune augmentation des prix n’est à attendre.

Xiaomi avait significativement augmenté ses tarifs avec ses Xiaomi 13, donc entendre que la nouvelle génération ne subira pas d’autre hausse est une excellente nouvelle. Apple ayant baissé ses tarifs sur ses iPhone 15 par rapport aux iPhone 14, Xiaomi aurait lui aussi tout intérêt à revoir ses prix à la baisse pour espérer rivaliser avec le géant américain.

@That_Kartikey dévoile également que Xiaomi aurait déjà débuté la fabrication des Xiaomi 14. L’entreprise chinoise serait si confiante qu’elle aurait augmenté la production de 60 % par rapport aux modèles précédents.

Nous devrions donc bientôt voir arriver les smartphones. Sur Weibo, le leaker chinois Digital Chat Station dévoilait il y a quelques jours que Xiaomi prévoie de lancer ses deux appareils dès la fin du mois d’octobre, un peu plus tôt que ce qu’avaient annoncé d’autres rapports. Il reste maintenant à savoir à quels tarifs seront lancés les smartphones, et à quel moment ceux-ci arriveront en France.