Xiaomi lance les POCO M5 et M5s, des milieux de gamme idéaux pour le gaming à partir de 170 €

Pour cette rentrée 2022, Xiaomi revient sur le devant de la scène avec deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme : les POCO M5 et M5s. Proposés à un prix attractif, ces deux appareils sont pensés avant tout pour offrir une expérience audiovisuelle (gaming et photo) satisfaisante sur ce segment.

Après avoir lancé en fin avril 2022 le POCO F4 GT, un smartphone gaming équipé de gâchettes, la marque chinoise POCO revient sur le devant de la scène pour cette rentrée 2022 avec deux nouveaux appareils : les POCO M5 et M5s.

Ces deux smartphones d'entrée de gamme se destinent avant tout aux utilisateurs qui cherchent un appareil capable d'offrir de bonnes performances (gaming, photo, autonomie), le tout avec un bon rapport-qualité/prix.

POCO M5 : un smartphone gaming à petit prix

Commençons tout d'abord par le POCO M5. On retrouvera sous le capot un SoC octa-core MediaTek Helio G99 gravé en 6 nm accompagné d'un GPU Arm Mali G57. Côté RAM et mémoire interne, le M5 embarque entre 4 et 6 G0 (selon les versions) de RAM LPDDR4X et entre 64 et 128 Go d'espace de stockage UFS 2.2 ROM. Pensé avant tout pour le gaming d'après les dires du constructeur, le POCO M5 propose le mode Game Turbo 5.0 qui se charge d'optimiser les ressources délivrées par le processeur, le GPU et la mémoire vidéo pour assurer des performances constantes.

Concernant l'écran, Poco a opté pour une dalle Full HD+ 6,58″ (Ratio 20:9) dotée d'une fréquence de rafraîchissement 90 Hz variable. Notez par ailleurs que l'écran affiche un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant de fait une réactivité optimale en jeu notamment.

Venons-en ensuite à la partie photo. Les utilisateurs pourront compter sur un triple capteur photo, dont voici la composition :

capteur principal de 50 MP avec ouverture f/1.8

avec ouverture f/1.8 Macro objectif de 2 MP avec ouverture f/2.4

avec ouverture f/2.4 capteur de profondeur de 2 MP avec ouverture f/2.4

avec ouverture f/2.4 à l'avant, un capteur selfie de 5 MP avec ouverture f/2.4

Côté batterie, le POCO M5 embarque un accumulateur de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 18W. Précisons par ailleurs qu'un chargeur USB Type-C 22,5 W est fourni dans la boite avec le smartphone. Au rayon des connectivités, il faudra composer avec l'attirail classique : Dual SIM, support 4G/3G/2G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 8O2.11, NFC, lecteur d'empreintes digitales latéral et port jack 3,5 mm. Jetons maintenant un oeil au POCO M5s.

POCO M5s : une version survitaminée du M5

Comme dit précédemment, le constructeur lance également le POCO M5S qui se résume comme une version boostée du M5. Cette montée en puissance se caractérise tout d'abord par l'intégration d'un SoC plus véloce, à savoir un CPU MediaTek octa-core Helio G95 cadencé jusqu'à 2,05 GHz, accompagné d'un GPU Mali-G76 MC4. Concernant la RAM et la mémoire interne, pas de différence ici : entre 4 et 6 GO de RAM et entre 64 et 128 Go d'espace de stockage.

L'écran aussi monte en gamme avec une dalle AMOLED DotDisplay 6,43″ en Full HD+, toujours en ratio 20:9. Notez qu'elle est protégée par du verre Corning Gorilla Glass 3. Sans surprise, ce M5s dispose égalent d'une meilleure proposition côté photo, avec un quadruple capteur cette fois-ci :

un capteur principal de 64 MP avec ouverture f/1.8

avec ouverture f/1.8 un objectif ultra grand-angle de 8 MP avec ouverture f/2.2

avec ouverture f/2.2 un macro objectif de 2MP avec ouverture f/2.4

avec ouverture f/2.4 un capteur de profondeur de 2 MP avec ouverture f/2.4

avec ouverture f/2.4 à l'avant, un capteur selfie de 13 MP avec ouverture f/2.4

D'après les dires du constructeur, le smartphone est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde. Côté batterie, le M5s embarque un accumulateur de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 33W. Selon POCO, le smartphone affiche ainsi une autonomie de 12 heures “de divertissement immersif en continu”, et un jour et demi d'appels vocaux sans interruption.

On retrouve l'ensemble des connectivités et ports cités, à l'exception de la présence d'un double haut-parleur, de la prise en charge de la reconnaissance faciale, d'une certification IP53 (poussière et pluie) et de la possibilité d'étendre la capacité de stockage à 1 To via une carte SD.

Prix et disponibilité

Le POCO M5 sera disponible dès le 12 septembre 2022 en trois coloris : Noir, Vert et Jaune. Trois variantes sont proposées, à savoir : 4 G0/64 Go, 4 G0/128 Go et 6 G0/128 Go. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les prix de cette dernière version. Le POCO M5 sera affiché aux prix suivants :

189,90 € dans sa version 4 Go/64 Go (169,90 € jusqu'au 17 septembre)

dans sa version 4 Go/64 Go (169,90 € jusqu'au 17 septembre) 209,90 € dans sa version 4 Go/128 Go (189 € jusqu'au 17 septembre)

Quant au POCO M5s, il sera disponible dans les mêmes coloris cités précédemment et à la même date. Voici les prix affichés :

229,90 € en version 4 Go/64 Go (199,90 € jusqu'au 17 septembre)

en version 4 Go/64 Go (199,90 € jusqu'au 17 septembre) 249,90 € en version 4 Go/218 Go (219 € jusqu'au 17 septembre)

Ici encore, les tarifs de la version 6 Go/128 Go ne sont pas encore connus. Après cette présentation complète, êtes-vous intéressés par ces nouveaux smartphones entrée de gamme de POCO ? Dites-le-nous dans les commentaires.