Motorola Edge X30 Pro officiel : voici le premier smartphone avec un capteur photo 200 MP

Motorola vient de lever le voile en Chine sur son nouveau smartphone Edge X30 Pro, un appareil haut de gamme. Il a la particularité d’être le premier smartphone du marché à utiliser un capteur photo de 200 MP.

Le nouveau Motorola Edge X30 Pro est une version premium du Edge 30 que nous avions pu tester le mois précédent. En plus d’être beaucoup plus puissant grâce à son processeur Snapdragon 8+ Gen 1, l’appareil promet d’être très intéressant grâce à sa fiche technique haut de gamme. On retrouve par exemple un écran incurvé FHD+ 144 Hz OLED de 6,7 pouces.

L’autonomie est assurée par une batterie de 4610 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 125 W et la recharge rapide sans fil 50 W. La recharge rapide inversée 10 W est même de la partie. Le smartphone est équipé de deux haut-parleurs stéréo, de RAM LPDDR5, et ne pèse que 195 grammes pour 8,3 mm d’épaisseur.

Motorola équipe son smartphone d’un capteur photo 200 MP

Outre ses caractéristiques techniques alléchantes, la particularité du Motorola X30 Pro se trouve au dos. Le smartphone mise sur une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal Samsung HP1 de 200 MP. C'est donc du premier smartphone au monde à utiliser un capteur de 200 MP, et il s’agit du premier modèle que Samsung avait dévoilé l’année dernière, et non du capteur HP3, plus petit, mais plus récent.

Motorola a donc coupé l’herbe sous le pied de Samsung en devenant le premier à utiliser un capteur de 200 MP dans ses smartphones. Il sera rapidement rejoint par Xiaomi et son 12T Pro, qui sera équipé du même capteur. Samsung devrait finalement utiliser un capteur de 200 MP sur son Galaxy S23 Ultra, mais ce dernier n’arrivera qu’en 2023.

Le capteur de 200 MP sur le Motorola X30 Pro est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP, ainsi que par un troisième capteur de 12 MP. La partie selfie est assurée par un capteur étonnant de pas moins de 60 MP. Le Motorola X30 Pro n’est pour l’instant disponible qu’en Chine à partir de 3499 yuans (502€ HT), mais il devrait rapidement arriver en Europe.