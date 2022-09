Xiaomi 12T et 12T Pro : les prix en euros terminent sur la toile

Alors que les rumeurs se multiplient sur la toile concernant les Xiaomi 12T et 12T Pro, c'est au tour du leaker réputé Roland Quandt de révéler une information importante : les prix des différentes versions en euros.

Comme vous le savez peut-être, Xiaomi s'apprête à dévoiler ce 4 octobre 2022 deux nouveaux smartphones : les Xiaomi 12T et 12T Pro. La marque a récemment confirmé la nouvelle sur Twitter, qui a également annoncé la présentation d'une tablette Redmi Pad inédite et d'un bracelet Band 7 Pro.

Il était temps certains diront, puisque les rumeurs concernant les Xiaomi 12T et 12T Pro se sont multipliées sur la toile ces dernières semaines. Résultat, on en sait déjà beaucoup sur ces futurs smartphones. On sait par exemple que côté design, on retrouvera en grande partie les lignes du Xiaomi 12, comme l'ont suggéré plusieurs photos volées de 12T diffusées par le leaker réputé Roland Quandt.

Les Xiaomi 12T n'ont quasiment plus aucun secret

Le bloc photo arbore la même disposition, tandis que la caméra selfie est logée dans un poinçon central. Concernant l'écran du Xiaomi 12T, il s'agirait d'une dalle AMOLED LTPO 2.0 6,67″ offrant une définition de 2700 x 1220 pixels, le tout avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouverait un SoC Dimension 8100 Ultra de Mediatek pour le 12T, tandis que le 12T Pro embarquerait le dernier processeur de Qualcomm, à savoir un Snapdragon 8+ Gen 1 gravé en 4 nm.

Côté photo, on sait que le 12T pourrait embarquer un capteur principal de 108 Mp tandis que le 12T Pro jouirait d'un objectif principal de 200 MP, un Samsung ISOCELL HP1 (un capteur de 1/1,22 pouce avec des pixels individuels de 0,64 µm). Comme vous pouvez en convenir, les informations sont nombreuses au sujet des Xiaomi 12T et 12T Pro.

Les prix en euros fuient sur la toile

Figurez-vous que le leaker réputé Roland Quandt, déjà à l'origine de plusieurs fuites sur les deux appareils, vient d'enfoncer le clou. En effet, l'insider vient de publier sur Twitter les prix en euros des différentes versions des 12T et 12T Pro. Les voici :

Xiaomi 12T 8/128 Go : 580 euros

Xiaomi 12T 8/256 Go : 630 euros

Xiaomi 12T Pro 8/256 Go : 770 euros

Xiaomi 12T Pro 12/256 Go : 800 euros

Bien entendu, il conviendra de prendre ces tarifs avec des pincettes en attendant l'annonce officielle de Xiaomi. Néanmoins, Roland Quandt est connu pour l'exactitude des informations qu'il partage.