Xenia, l’émulateur Xbox 360 sur PC, peut désormais faire tourner Red Dead Redemption sans problème

L’émulation de la Xbox 360 sur PC avance à grands pas. Dans une vidéo du Youtubeur Modern Vintage Gamer, on peut constater les immenses progrès effectués par Xenia, le projet qui veut ramener la console de Microsoft sur Windows 10. Le programme peut désormais faire tourner Red Dead Redemption, chose impossible il y a seulement 2 ans.

Plus le temps passe, plus l’idée d’émuler la Xbox 360 sur PC devient un projet tangible. À l’heure actuelle, si l’on souhaite jouer à un titre sorte sur la console sans posséder cette dernière, il existe deux solutions. On peut premièrement passer par la Xbox Series X, qui propose une large ludothèque de jeux rétrocompatibles en plus de la possibilité de transférer gratuitement ses sauvegardes entre les deux machines. Ou l’on peut attendre que le jeu en question soit proposé sur Xbox Game Pass, qui lui aussi dispose d’une gamme de choix considérable qui ne cesse de s’agrandir.

Mais si l’on veut jouer directement sur son PC, sans passer par une plateforme tierce, les choses se corsent. Il arrive qu’à l’occasion certains anciens titres refassent surface sur PC, comme cela a été le cas pour Halo 3, mais ces occasions sont rares. Reste donc le choix de l’émulation. Aujourd’hui, un programme promet d’être bientôt la référence dans le domaine : Xenia. Seulement voilà, après plusieurs années de développement, le logiciel ne parvient pas toujours à proposer une expérience stable. Mais ces derniers temps, Xenia a réalisé des progrès considérables.

L’émulation Xbox 360 sur PC fait un bond de géant

Vous pensez qu’il est impossible d’émuler Red Dead Redemption sur PC ? C’est compréhensible, tant le titre est allé puiser dans les ressources de la Xbox 360 pour afficher des graphismes très ambitieux pour l’époque. Jusqu’à il y a peu, vous auriez eu raison. Mais Xenia parvient désormais à faire tourner le jeu sans souci de performance majeure, chose encore inimaginable il y a un ou deux ans. Mais ce n’est pas tout. Halo Reach, Forza Horizon 2, Gears of War : ils sont tous jouables sur l’émulateur.

L’équipe derrière le projet semble donc avoir surmonté les difficultés à émuler le GPU de la console. Parmi ces dernières, on retrouve entre autres une très nette amélioration de l’utilisation de l’EDRAM, ce bloc de mémoire se trouvant à côté du GPU. Les développeurs ont notamment dû réécrire entièrement le code du système pour obtenir de meilleurs rendus des couleurs et des distances sans pour autant faire souffrir le CPU. Résultat : les titres sont désormais jouables en 4K, même si les performances sont moins bonnes qu’en résolution plus basse.