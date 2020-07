Halo 3 : l’emblématique jeu de tir de la Xbox 360 sortira sur PC le 14 juillet

Titre emblématique s’il en est de la ludothèque de la Xbox 360 et conclusion de la saga Covenant, Halo 3 débarquera le 14 juillet sur PC. La date a été dévoilée par Microsoft et sera le quatrième jeu de la Master Chief Collection qui en comprend six. Les deux derniers titres du pack sont attendus avant fin 2020.

Si vous êtes fan de Halo et des jeux de tir à la première personne, vous devez savoir que Microsoft Game Studios, a décidé de porter sur PC la fameuse « Master Chief Collection », un pack comprenant six jeux de la franchise phare des Xbox, de l’original jusqu’à la One. En mai dernier, Microsoft y a déployé la version « Anniversary » de Halo 2, portant à trois le nombre de titres du pack disponible, après Halo Combat Evolved Anniversary et Halo Reach.

Le quatrième titre sera Halo 3. La date de sortie a été officialisée par Microsoft. L’arrivée du jeu est prévue sur Steam, le Microsoft Store et le Xbox Game Pass le 14 juillet. Idéal si vous n’aviez rien de prévu à cette date ou pour bien commencer vos vacances. Si vous avez déjà acquis le pack Halo Master Chief Collection, Halo 3 sera ajouté automatiquement à votre bibliothèque. Sinon, comme pour les trois opus déjà commercialisés, vous aurez la possibilité de l’acheter à l’unité.

Affichage en 4K à 60 images par seconde

Cette version de Halo 3 est très proche de l’originelle. La campagne solo, avec ses 11 missions, est présente, ainsi que les modes multijoueurs et la Forge (pour personnaliser les 24 cartes disponibles en multi). Graphiquement, le jeu a été upscalé pour s’adapter aux affichages modernes. Halo 3 tourne donc en 4K à 60 images par seconde et il est compatible avec les écrans larges et les commandes clavier/souris.

Comme pour les autres opus, Halo 3 pourra être acheté individuellement à 10 euros. Mais le prix de la Master Chief Collection est de 40 euros environ, hors promotion. Ce qui veut dire que deux jeux sont offerts si vous vous offrez d’un coup toute la collection. C’est donc une bonne affaire. Notez qu’une ristourne de 20 % est en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes. Soit le pack complet à 32 euros et chaque jeu à l’unité à 8 euros.

Halo 3 est l’un des jeux les plus emblématiques de la Xbox 360. Il est le point culminant d’un arc narratif mettant en scène Master Chief (ou le Major dans la version française), le fameux soldat Spartan que le joueur contrôle depuis le début de la saga, et l’alliance Covenant, des extra-terrestres en guerre contre les humains. Après Halo 3, il ne restera plus que deux jeux à lancer : Halo 3 ODST, qui est un prequel de Halo 3, et Halo 4, premier opus à avoir été développé par 343 Industries. Ils sortiront sur PC avant la fin de l’année 2020. De quoi se rafraichir la mémoire avant l’arrivée de Halo Infinite sur Xbox Series X.