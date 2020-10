xCloud : Phil Spencer rêve de lancer le service sur PS5 et Nintendo Switch

La Xbox Series X et sa petite sœur la Xbox Series S arrivent dans moins d’un mois. Microsoft a revu et corrigé sa stratégie pour cette nouvelle génération et aujourd’hui, le patron de la division gaming Phil Spencer l’évoque en détail dans une longue interview. Il évoque ainsi les manques du catalogue Microsoft, mais également les choses qu’il cherche à éviter, comme les jeux service. Il caresse également un doux rêve : porter xCloud sur les consoles concurrentes.

La génération Xbox One a été un échec relatif. Si la console en elle-même avait de quoi séduire, le manque d’exclusivités fortes l’a grandement handicapé. Une erreur que ne souhaite pas reproduire Microsoft. Phil Spencer, le directeur de la division Xbox et figure indissociable de la marque, s’est exprimé sur le sujet dans une longue interview accordée à Game Reactor. Il y parle catalogue, futures acquisitions, mais également portage de xCloud sur d'autres plateformes, évoquant même les consoles concurrentes.

Phil Spencer s’est d’abord exprimé sur le catalogue du Game Pass, véritable succès avec 15 millions d'abonnés. Il s’est grandement enrichi et continuera de s’enrichir avec l’achat de studios comme Obsidian ou encore Bethesda. Cependant, il admet qu’il y a encore quelques manques auquel il faudrait remédier :

« Si nous regardons ce à quoi les possesseurs de Xbox jouent, ce à quoi les abonnées au Game Pass jouent, je pense que ce qui manque à notre catalogue sont des jeux casual. Les jeux PEGI 3 ne sont pas notre point fort. Nous avons Minecraft et quelques autres franchises, mais je pense qu’il faut étendre notre palette créative, que c’est d’une importance critique. »

Il continue en suggérant que cette stratégie devrait le pousser à acquérir de nouveaux studios :

« Les équipes peuvent développer de nouvelles franchises, raconter de nouvelles histoires. Je suis très excité à propos de Starfield et du prochain jeu de Compulsion parce que j’aime les équipes qui pensent à de nouvelles créations. Et franchement, alors que le Game Pass va continuer à grandir, nous devons continuer à alimenter cette offre. Donc, avec cette croissance continue, on pense s’attendre à voir constamment de nouveaux créateurs nous rejoindre. »

Des jeux services mis de côté

Phil Spencer détaille également ce qu’il ne souhaite pas dans son Game Pass. Il vise particulièrement les jeux services qui n’ont pas leur place sur l'offre de Microsoft pour de bonnes raisons :

« La dernière chose que je veux dans le Game Pass c’est qu’il y ait un jeu auquel tout le monde joue pour toujours. Je veux que ce ne soit un abonnement pour jouer à des jeux, pas à un jeu, comme ça se fait pour World of Warcraft. Pour nous, l’abonnement doit proposer des titres avec un début, un milieu et une fin et que les utilisateurs jouent à d’autres soft ensuite. »

Phil Spencer aborde ensuite le sujet de xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft. Il évoque de manière très intéressante les plateformes qui pourraient l’accueillir dans le futur :

« Nous sommes venus sur mobile car il y a un milliard de smartphones Android dans le monde. C’est beaucoup plus que le marché console. Nous devons toujours travailler sur le portage iOS, nous y arriverons à un moment. Nous travaillons pour porter notre technologie sur PC, pour streamer sur des écrans plus grands (ndlr : xCloud est limité à 720p) et sur iOS, mais une fois fait nous regarderons les options que nous avons. Il y a les smart TV, les Chromebooks, les FireTV… il y a beaucoup de discussions que nous pouvons entamer, mais nous devons en priorité cibler là où il y a le plus de joueurs. J’adore la Switch, j’adore la PlayStation (…) Je ne pense pas que ce soit une cible prochaine pour nous, mais nous pourrions être ouverts à toute discussion. »

Ainsi, la stratégie de Microsoft s’axe principalement sur les jeux, Phil Spencer en prend bien soin. Microsoft a énormément d’idées pour le futur et une vision précise de ce à quoi doit ressembler son catalogue. Reste maintenant à savoir si cela suffira pour séduire les joueurs sur le long terme.

Source : GameReactor