xCloud : l’équipe Xbox travaille sur un dongle TV façon Chromecast pour jouer en streaming

xCloud fait partie du futur de Microsoft. Phil Spencer, le patron de la division Xbox, suggère aujourd’hui l’idée d’une clé à brancher sur sa télé afin de pouvoir y accéder au service de jeu en streaming sans matériel supplémentaire. Ce serait un immense pas en avant pour une plateforme qui n’est accessible que sur Android actuellement.

Les Xbox Series X et Series S représentent la future génération de consoles chez Microsoft, mais paradoxalement, elles ne seront pas au cœur de l'expérience. Le constructeur mise en effet beaucoup sur son service Game Pass, également disponible sur PC, mais aussi sur xCloud, son service de streaming. Ce dernier n’est pour le moment accessible que sur Android, mais Phil Spencer, le patron de la division Xbox, suggère qu’il pourrait s’étendre très prochainement.

Lors d’une interview accordée à Stratechery, Phil Spencer a évoqué l’idée d’une clé à brancher sur la TV qui permettrait de lancer le service. Une sorte de Chromecast pour profiter du jeu sur grand écran sans même avoir de console :

« Je pense que vous allez voir des terminaux encore moins chers qui feront partie intégrante de notre écosystème, à la manière des clés connectées ou d’autres objets que les gens pourraient juste brancher sur leur TV pour jouer à xCloud. »

Phil Spencer va encore plus loin dans son idée, associant l’objet avec un abonnement Game Pass :

« Vous pouvez imaginer que nous pourrions inclure un abonnement Game Pass qui vous donnerait la possibilité de streamer les jeux xCloud depuis votre télévision en achetant une manette ».

Un abonnement Game Pass Platinium qui permettrait d'avoir accès à ses jeux sur PC, console, mais également xCloud, auquel viendrait s'ajouter le prêt du matériel nécessaire pour jouer. Une sorte de Xbox All Access axé sur le jeu en streaming, en somme.

Microsoft a déjà travaillé sur un projet similaire par le passé

L’idée est séduisante : acheter une clé avec un abonnement Game Pass et une manette pour jouer via le cloud aux derniers jeux Xbox. Elle épouserait parfaitement la logique de Microsoft en termes de jeu service qu’il tente d’imposer avec cette nouvelle génération. Cependant, cette stratégie à des faiblesses, puisqu’elle handicaperait fortement les consoles en elles-mêmes. Qui achèterait une machine à 500 euros s’il peut jouer dans les mêmes conditions pour beaucoup moins cher (à condition d'avoir la connexion adéquat) ?

Comme l’indique The Verge, l’idée d’un matériel uniquement dédié au streaming ne date pas d’hier chez Microsoft. En 2016, la firme avait déjà travaillé sur un projet similaire, nommé Xbox TV. Le principe était le même, c’est-à-dire un dongle à placer sur le téléviseur pour pouvoir y jouer en passant par le cloud. Néanmoins, le projet a été annulé à la dernière minute à l’époque, Microsoft préférant se concentrer sur des produits en dur, à savoir la Xbox One S et la One X.

Déployer xCloud sur toutes les plateformes

Le marché est aujourd’hui mûr et Microsoft dispose désormais d’un service solide pour le cloud gaming. Il est donc normal que l’idée d’une clé à brancher sur un écran refasse surface. Rien ne se perd. 2021 pourrait être une grande année pour xCloud, Microsoft misant sur l’innovation pour contrer son principal concurrent : Sony. Le service de streaming devrait prochainement arriver sur les consoles du constructeur, ce qui semblerait logique, mais également sur PC, sur lequel xCloud aurait toute sa place. Il serait alors possible d’accéder à ses jeux favoris depuis n’importe quelle machine Windows 10.

Microsoft ne désespère pas non plus d'intégrer xCloud sur iOS. Les règles d’Apple étant draconiennes en la matière, le constructeur se doit de filouter en permettant par exemple de streamer une page web et non le jeu en lui-même. Un premier pas a été fait via l’application Xbox sur iOS, mais elle ne permet que de profiter des jeux possédés de manière locale sur sa console.

