xCloud : le service de streaming de jeux Xbox arrive sur les smart TV en 2021

Le service de streaming xCloud de Microsoft arrivera sur les TV connectées dans moins d’un an. Et il ne s’agit pas d’une rumeur, puisque l’information vient de Phil Spencer lui-même.

Alors que les Xbox Series X et Xbox Series S viennent toutes deux d’être lancées, Microsoft se focalise dans le même temps sur ce que l’entreprise considère comme l’avenir du jeu vidéo : le cloud gaming. Son service xCloud qui permet de jouer aux jeux Xbox fonctionne plutôt bien. Et il peut se vanter d’offrir un large choix de jeux pour une somme modique.

En revanche, s’il est actuellement envisageable de jouer en streaming à la Xbox depuis un smartphone ou une tablette Android, il n’est pas possible de le faire depuis d’autres appareils. Certes, il y a bien moyen d’installer l’APK du Xbox Game Pass sur un appareil Android TV, comme une Shield TV par exemple. Mais impossible de s’affranchir de l’écosystème Google pour le moment. Même l’application Xcloud n’est pas encore disponible sous Windows, bien que des premières traces de son existence soient récemment apparues dans le Microsoft Store.

A lire aussi : Phil Spencer rêve de lancer le service xCloud sur PS5 et Nintendo Switch

Microsoft travaille sur une application xCloud/Xbox Game Pass dédiée au smart TV

Et pourtant, le service fonctionne à merveille, bien mieux que Stadia à son lancement il y a un an qui n’a pas rencontré le succès escompté par Google. Les retours sont pour le moment très positifs, que ce soit de la part des joueurs comme de la presse spécialisée. En conséquence de quoi, il n’y a pas de raison que Microsoft boude le portage du service sur d’autres appareils, comme les TV connectées.

Et c’est justement sur le sujet sur lequel s’est récemment exprimé Phil Spencer, l’actuel vice-président du département jeu de Microsoft et responsable de la marque Xbox. S’expliquant à propos du service de streaming lancé au niveau mondial en septembre dernier, Phil Spencer a ainsi fait la déclaration suivante :

« Je pense que vous allez voir [une application Xbox pour les smart TV] dans les 12 prochains mois. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse nous empêcher de faire cela. Ce que nous appelions un téléviseur était un tube cathodique qui projette juste une image au dos d’un morceau de verre et que l’on regarde. Maintenant, comme vous l’avez dit, un téléviseur est davantage une console de jeu placée derrière un écran, et qui profite d’une plate-forme d’applications, d’une connexion Bluetooth et d’une capacité de streaming. Est-ce vraiment un téléviseur ou est-ce simplement la forme et la fonction des appareils que nous avions autour de notre téléviseur, regroupés dans le seul grand écran que l’on regarde ? »

En clair, Microsoft planche sur une application permettant de jouer aux jeux de la Xbox sur une TV connectée. Pour rappel, xCloud est inclus dans la formule Xbox Game Pass Ultimate et permet de jouer en streaming à plus d’une centaine de titres issus du catalogue Xbox One. À l’heure actuelle, seule l’application Xbox Game Pass pour Android permet d’accéder à ce mode de jeu en streaming, mais on peut donc espérer que le champ d’activité du xCloud s’étende dans les prochains mois.

Source : The Verge