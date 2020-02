Xbox Series X : vous pourrez ajouter une carte mémoire pour installer plus de jeux

Le mystérieux port de la Xbox Series X qui apparait sur des photos serait en réalité un port acceptant des cartes mémoires. A en croire le site Thurott, ce port permettrait d’utiliser une forme de stockage ultra-rapide. Le site suggère même que ces cartes utiliseront la technologie CFExpress qui permet des débits de transfert allègrement supérieurs au gigabit par seconde.

Fin janvier, des photos apparues sur le forum NeoGAF nous ont donné une première idée des ports que proposera la Xbox Series X. On y trouve notamment un port SPDIF, deux ports USB type A, un port ethernet, un port HDMI et l’alimentation. Mais aussi un mystérieux port rectangulaire, initialement décrit comme un port de diagnostic, qui pique, depuis, la curiosité des internautes. Or, entre-temps le journaliste du site Thurott Brad Sams a mené l’enquête. Et il semblerait que ce port rectangulaire n’ait en réalité rien à voir avec le diagnostic.

« Ce port est pour l’ajout de stockage supplémentaire, selon des personnes familières du sujet, ce qui permet à la Xbox Series X de se jouer de l’augmentation du poids des jeux », conclut Brad Sams. Il ajoute qu’il ne sait pas encore « quelle technologie Microsoft utilise ». Il affirme néanmoins que la présence d’un SSD à l’intérieur, suppose un système de stockage rapide, y compris pour l’expansion mémoire. Et de remarquer « qu’à l’arrière des ports USB pourrait être utilisés pour l’expansion » et que donc « ce port mystérieux est dédié à l’expansion du stockage avec du matériel haute vitesse ».

Port pour cartes mémoire CFExpress ?

Thurott cite également le message d’un internaute sur ses forums qui suggère que ce port de la Xbox Series X utilisera la technologie CFExpress ou une technologie dérivée. Il remarque en effet que la taille du port est proche du format CFExpress type B, et que des indices suggèrent que la console sera capable de lire les cartes Compact Flash Express, ou en tout cas des cartes d’une technologie très proche. La possibilité de pouvoir ajouter plus de mémoire est bienvenue, compte-tenu de l’augmentation continue du poids des jeux. La 8K, et les nouvelles capacités de la console ne devraient rien faire pour améliorer la situation.

Lire également : Xbox Series X – Microsoft mise sur le nombre d’images par seconde plutôt que sur la 8K

Or avec leur taille actuelle, il est souvent impossible d’installer plus de 8-10 jeux sur un stockage d’un téraoctet. Mais il y a néanmoins un hic : la technologie de stockage CFExpress est chère, très chère. Pour vous donner un ordre d’idée, la carte SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 512 Go coûte la bagatelle de 769,99 € sur Amazon. Une carte 128 Go de la même marque coûte 299,99 €, et même si vous optez pour une capacité encore moins suffisante, de 64 Go, il vous faudra compter près de 200 €. Espérons que le prix de ces cartes baissera un peu d’ici là, si tant est que l’on doive utiliser des cartes CFExpress.

Source : Thurott