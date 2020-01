Xbox Series X : Microsoft mise sur le nombre d’images par secondes plutôt que sur la 8K

Phil Spencer affirme que la Xbox Series X délivrera de « meilleures expériences de gameplay » et pas juste « plus de pixels à l’écran » : la console devrait ainsi privilégier le nombre d’images par secondes sur la qualité de la définition 4K et 8K. Reste à savoir jusqu’à quel genre de compromis devront faire les développeurs de jeux.

« Lorsqu’on pense au futur, la sensation que délivrent les jeux était vraiment quelque chose sur laquelle nous voulions concentrer davantage notre attention, pas juste balancer plus de pixels à l’écran », explique Phil Spencer, responsable de la division Xbox, cité par DualSHOCKERS. Et d’ajouter : « Avec la génération Xbox One X je pense qu’on en est arrivé à un point où le rendu des jeux est incroyable, et il y a toujours des choses qu’on peut faire pour le rendre encore plus incroyable ».

Le responsable poursuit : « mais je souhaite que les sensations des jeux soient aussi incroyable que leur rendu. Nous n’avons pas cela dans la génération actuelle, principalement parce que le CPU n’est pas assez puissant par rapport au GPU qui est dans la boite pour atteindre des sensations, nombre d’images par secondes et une certaine continuité ou taux de rafraichissement variables et d’autres choses que nous voulons ».

A en croire Phil Spencer, on comprend donc que les joueurs devront sans doute faire des compromis en matière définition et de framerate. Pour autant, Phil Spencer ajoute : « nous n’avons jamais vraiment essayé de limiter ce que les développeurs tentent de faire sur notre plateforme, que ce soit du 60 images par secondes sur la Xbox 360 ou des gens faisant de la 4K à 60 IPS maintenant sur Xbox Series X ».

« Nous souhaitons donner aux développeurs les outils pour essayer des choses qu’ils veulent essayer sur n’importe quelle des plateformes matérielles et capacités qui peuvent être là pour qu’ils puissent essayer ce qui leur chante », conclut-il. Reste à savoir ce que cela implique sur les performances de la console : le joueur pourra-t-il par exemple choisir malgré tout de jouer en 8K avec un framerate élevé ? Dites ce que vous en pensez dans les commentaires !

Source : DualSHOCKERS