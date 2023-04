Xbox Series X : le mode Veille va bientôt économiser encore plus d’énergie

Microsoft vient d’annoncer l’arrivée prochaine de la mise à jour d’avril pour ses consoles Xbox. Celle-ci apporte notamment une fonctionnalité très intéressante : il sera possible de configurer les heures d’activité lorsque le mode Veille est activé. En dehors des horaires sélectionnés, la console s’éteindra complètement, réduisant ainsi sa consommation d’énergie.

À l’approche de l’hiver, quand le discours ambiant appelait à économiser à tout prix l’énergie, nous vous parlions du mode Veille des consoles de jeu. Celui-ci permet notamment de réduire sa consommation en acceptant d’allonger le temps de démarrage. Mais Microsoft ne s’est pas contentée de cette fonctionnalité et travaille sur un projet depuis plusieurs mois, visant à réduire drastiquement la consommation d’énergie de ses Xbox.

En début d’année, la firme de Redmond avait ainsi annoncé l’arrivée d’une mise à jour permettant de sélectionner les heures d’activité de la console. Ainsi, celle-ci se mettrait automatiquement en mode arrêt durant les heures creuses. À l’époque, l’annonce avait d’ailleurs beaucoup fait parler d’elle, soufflant un vent de panique auprès des conservateurs américains.

Le mode économie d’énergie des consoles Xbox arrive très bientôt

Après plusieurs mois d’attente, il est enfin arrivé le temps de découvrir cette fameuse mise à jour. En effet, Microsoft a dévoilé que la fonctionnalité fera partie de la mise à jour d’avril pour la Xbox Series X/S et la Xbox One. L’occasion de rappeler précisément son fonctionnement. En se rendant dans Paramètres > Général > Option d’alimentation, il sera possible de choisir entre différents réglages.

Le mode Arrêt est moins énergivore que le mode Veille, mais n’éteint pas complètement la console puisque celle-ci sera toujours en mesure d’installer les mises à jour automatiques. Le mode Veille en revanche permet de configurer les heures d’activité et les heures creuses de celle-ci. Durant les heures creuses, votre Xbox sera entièrement éteinte, ne consommant que 0,5 W d’énergie par heure selon Microsoft.

Attention toutefois, ce mode est configuré par défaut sur « Toujours actif ». Il sera donc nécessaire de vous rendre dans les paramètres si vous souhaitez en profiter.