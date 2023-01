Xbox Series X : Microsoft veut rendre votre console plus écolo avec cette nouvelle mise à jour

Microsoft sort une toute nouvelle mise à jour pour ses Xbox Series X/S, mais aussi pour sa Xbox One. Elle s’axe sur l’écologie, puisqu’elle vise à ce que vous consommiez moins d’énergie. Par exemple, les téléchargements seront lancés dans des créneaux horaires précis afin d’utiliser de l’énergie renouvelable.

Le jeu vidéo n’est pas l’industrie la plus écologique, loin de là. Beaucoup d'acteurs du secteur tentent pourtant de faire des efforts afin de réduire l’impact environnemental de ce loisir. C’est le cas de Microsoft avec une nouvelle mise à jour dédiée aux Xbox.

Cette mise à jour est conçue pour toutes les Xbox, aussi bien les Series X/S que les One. Elle est disponible dès aujourd’hui pour les Insiders de Microsoft. Elle apporte trois nouveautés afin de réduire l’énergie consommée par votre machine.

La Xbox Series X, une console écologique ?

La première concerne les téléchargements. A la manière de ce qui se fait sur Windows 11, ceux-ci s’effectuent désormais en heures creuses (si l’utilisateur ne les lance pas manuellement). Connectée à Internet, la machine analyse les données régionales afin de télécharger en utilisant de l’énergie renouvelable. Une manière de dégager moins de carbone.

Deuxièmement, les consoles sont automatiquement mises en mode Arrêter lorsqu’elles ne sont plus utilisées. Cela permet de réduire drastiquement la consommation par rapport au mode veille. Cependant, les machines ne sont pas totalement éteintes, puisqu’il est possible de reprendre son jeu là où on l’a laissé en les rallumant (l'allumage est tout de même plus long). Plus encore, les mises à jour automatiques sont téléchargées dans ce mode. Nous n'y perdons pas grand-chose par rapport au mode veille. Il n'est juste pas possible d’activer votre Series X à distance.

Enfin, la troisième nouveauté concerne les heures d’activités. Les utilisateurs souhaitant garder le mode veille peuvent l’activer. De ce fait, la console se cale dans ce mode à des horaires précises (manuelles ou définies par l’IA selon vos habitudes) et il est ainsi possible de la démarrer à distance. Hors des plages horaires, elles se met en mode Arrêter.

Trois nouveautés, donc, qui veulent contribuer à faire des Xbox des consoles moins polluantes, mais aussi à soigner l’image de marque de Microsoft. L’écologie, aussi importante soit-elle, semble être devenu un élément marketing à part entière aujourd'hui, les sociétés tech à travers le monde axant ostensiblement leur communication sur ce sujet. Un paradoxe, étant donné que nous avons là l’une des industries les plus polluantes du monde. Mais si ces gestes, comme cette MàJ Xbox, permettent de faire des petits pas dans la bonne direction, pourquoi pas, après tout ?