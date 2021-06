Xbox Series X : la console est de retour en stock sur Amazon, vite !

La Xbox Series X, presque aussi convoitée que la PS5 est de retour en stock ce mardi 8 juin 2021 ! C'est du coté de l'enseigne Amazon qu'il faut se rendre si vous souhaitez l'acheter. Comme d'habitude, il faudra être très rapide et réactif pour pouvoir passer commande.

Depuis sa sortie de la Xbox Series X le 10 novembre 2020, la nouvelle console de Microsoft a été victime de son succès et s'est retrouvé très vite en rupture de stock. Heureusement, il est possible de se la procurer (si on a de la chance) grâce à des réassortiments que proposent les boutiques en ligne. Elle est disponible en stock ce mardi 8 juin 2021 sur Amazon France à 499,99 €.

Pour optimiser au maximum vos chances d‘acheter la Xbox Series X, nous vous conseillons d'être prêts quelques minutes avant la mise en ligne des nouveaux stocks qui risquent de partir à la vitesse de l'éclair comme ce fût le cas lors des dernières fois. Pensez donc à vérifier et enregistrer au préalable votre moyen de paiement et votre adresse de livraison.

Pour rappel, la Xbox Series X est la dernière console de jeu de salon de Microsoft sortie cette année. Elle allie puissance, rapidité et assure une rétrocompatibilité avec des milliers de jeux issues des consoles de génération précédente Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale. Parmi les nouveautés de taille, il y a le support du ray-tracing, technologie de rendu des reflets et de réfraction de la lumière permettant d’obtenir des graphismes époustouflants de réalisme.

La manette de la Xbox Series X a également été revue et améliorée. Sa taille et sa forme ont été affinées afin de s'adapter à un plus grand nombre de joueurs. On retrouve sur cette dernière un nouveau bouton dédié au partage de contenu (captures, vidéo). Enfin, la croix directionnelle a aussi été revue et s’inspire très fortement de celle que l'on retrouve sur la manette sans fil Xbox Elite Series 2. Elle est compatible avec la Xbox One, mais aussi avec Windows 10 pour les joueurs sur PC.