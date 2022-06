Xbox : les graphismes seront bientôt encore plus beaux grâce au FSR 2.0

Après son annonce officielle en mars dernier, AMD a commencé à implémenter le FSR 2.0 dans les kits de développement pour consoles Xbox. Ce n’est donc plus qu’une question de temps avant que la technologie d’upscaling n’améliore les graphismes des prochains jeux à sortir sur Xbox Series X/S et Xbox One.

Plus d’un an après le lancement de la première version du FSR auprès des joueurs PC, AMD opère sa percée auprès des consoles de salon. C’est en mars dernier que le constructeur a annoncé la bonne nouvelle : sa technologie d’upscaling sera bientôt disponible sur Xbox Series X/S et Xbox One. À l’époque, la firme n’est pas rentrée dans les détails concernant la date de lancement, mais il semblerait que celle-ci se rapproche à grands pas.

En effet, celle-ci vient de publier un billet de blog annonçant que le FSR 2.0 est désormais intégré aux kits de développement des consoles de Microsoft. Autrement dit, les développeurs peuvent à leur tour, à compter d’aujourd’hui, implémenter la technologie à leur jeu afin de booster leur résolution ainsi que leurs performances. Une excellente nouvelle pour les joueurs, pour qui l’attente ne sera plus très longue avant de pouvoir en profiter.

Sur le même sujet — Xbox Series X : la dernière mise à jour supprime les bruits insupportables de vos coéquipiers

Le FSR 2.0 arrive sur Xbox Series X/S et Xbox One

Du côté d’AMD, il s’agit également d’une belle opportunité de gonfler son catalogue de jeux compatibles. À l’heure actuelle, ce dernier regroupe un peu plus de 110 titres, dont Deathloop, God of War et Hitman III, ainsi que certains jeux annoncés mais pas encore sortis à l’instar de The Callisto Protocol. Et si les prochains titres Xbox seront certainement nombreux à intégrer le FSR 2.0, reste la question des titres déjà disponibles qui en bénéficieront eux aussi.

À l’heure actuelle, on peut qu’émettre des hypothèses sur le sujet. On peut néanmoins raisonnablement s’attendre à ce que certaines exclusivités Microsoft, comme Flight Simulator, fassent partie des heureux élus, dans la mesure où ce dernier fait déjà partie de la liste des jeux PC compatibles. Il est probablement également que les prochains gros titres de la Xbox Series X, comme Starfield et Redfall, soient également de la partie. Réponse dans quelques mois.

Source : AMD