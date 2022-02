Xbox Game Pass : le très attendu Total War : Warhammer III débarque sur le service

Le Xbox Game Pass accueille une poignée de nouveaux titres dans son catalogue à partir de ce 15 février 2021. Parmi eux, le très attendu Total War : Warhammer III et Madden 22, la référence du jeu de football américain.

En attendant une éventuelle annonce officielle de la réponse de Sony au Xbox Game Pass, à savoir Playstation Spartacus, le service de Microsoft continue de garnir son catalogue. Après avoir accueilli Crossfire ou Ark Survival Evolved en début février 2022, le Xbox Game Pass se dote d'une nouvelle poignée de jeux dès ce 15 février 2022. Sans plus attendre voici la liste des nouveaux jeux disponibles sur le Xbox Game Pass :

Mass Effect Édition Légendaire (cloud) EA Play

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Madden NFL 22 (Console & PC)

Total War : Warhammer III (Console & PC)

Roboquest (Aperçu) (PC)

Galactic Civilizations III (PC)

Super Mega Baseball 3 (Console)

Alice : Retour au pays de la Folie (PC)

Total War : Warhammer III débarque sur le Xbox Game Pass

Commençons tout d'abord par une arrivée majeure, celle de Total War : Warhammer III. Découvrez l'épisode final de cette trilogie initiée en 2016, d'ores et déjà encensé par la critique. Plus généreux (8 factions et races différentes), doté d'un gameplay plus profond, d'une excellente optimisation, Total War : Warhammer est attendu de pied ferme par tous les fans de la licence.

Poursuivons dans un tout autre registre avec Madden NFL 22, la référence du jeu de football américain de EA. Le dernier opus est disponible sur le Xbox Game Pass via EA Play. Roboquest fait également son arrivée sur le Game Pass. Ce FPS roguelite jouable en solo ou en coopération s'annonce prometteur : “Dans un futur où le monde a été dévasté, vous devrez affronter des hordes de robots mortels. Votre gardien surpuissant et hyper-mobile est prêt à se battre dans des environnements changeant constamment au son d'une bande originale remplie d'adrénaline”.

Dans un autre genre, vous pourrez également vous essayer à Alice : Retour au pays de la Folie, une vision cauchemardesque et violente du célèbre roman de Lewis Caroll, Alice au Pays des Merveilles. Si vous aimez les ambiances burtonniennes, ce titre est pour vous.