Xbox Game Pass : Minecraft Legends, RedFall, voici les nouveaux jeux à venir

Microsoft vient de dévoiler la liste des jeux à venir sur le catalogue du Xbox Game Pass d'ici la début mai. Encore une fois, il y en aura pour tous les goûts entre Minecraft Legends, RedFall, The Last Case of Benedict Fox ou encore Medieval Dynasty.

En avril 2023, les abonnés au Xbox Game Pass ont encore eu l'embarras du choix entre Ghostwire Tokyo, Iron Brigade ou encore Loop Hero. Depuis ce 18 avril 2023, ils ont pu également découvrir le très attendu Minecraft Legends. Ce nouveau spin-off se présente comme une formule originale mixant de la stratégie en temps réel, de la construction (Minecraft oblige) et de l'action.

Dans notre test complet, nous avons salué la proposition de Mojang Studios, même si elle ne plaira pas forcément au plus grand nombre. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de s'y essayer grâce au Game Pass.

Voici la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Mais alors que nous approchons doucement et sûrement du mois de mai, Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le catalogue du Xbox Game Pass. Sans plus attendre, les voici :

Minecraft Legends – Disponible (cloud, console & PC)

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – 20 avril (cloud, console & PC)

Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 avril

Homestead Arcana (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 21 avril

Cassette Beats (PC) – 26 avril

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (cloud, console et PC) – 27 avril

The Last Case of Benedict Fox (Console & PC) – 27 avril

RedFall (cloud, PC et Xbox Series X/S) – 2 mai

Si l'on devait vous recommander quelques titres, il faudrait peut-être jeter un coup d'oeil au prometteur The Last Case of Benedict Fox. Cette aventure sombre de type Metroivania avait fait sensation lors de sa présentation, notamment grâce à son style artistique fascinant inspiré de l'œuvre de Lovecraft.

Bien entendu, RedFall est également à surveiller. On retrouve aux manettes de ce FPS horrifique et coopératif Arkane Austin, qui a notamment travaillé sur la saga Dishonored, Prey ou encore Deathloop. Au programme, une ville ravagée et occupée par des hordes de vampires, des flingues, de l'ail, des crucifix et la possibilité d'envoyer ces suceurs de sang en enfer avec 3 autres joueurs.

Après les arrivées, voici les jeux sur le départ

Notez que s'il y a de belles arrivées dans le catalogue, il faudra composer également avec quelques départs. Voici la liste des titres qui quitteront le Game Pass dès le 30 avril :

Bugsnax (Cloud, Console & PC)

Destroy All Humans! (Cloud, Console & PC)

Dragon Quest Builders 2 (Cloud, Console & PC)

Tetris Effect Connected (Console & PC)

Unsouled (Cloud, Console & PC)

Pour rappel, le service Ubisoft+ vient tout juste de débarquer sur les consoles Xbox. Cette formule, facturée à 17,99 € par mois, permet d'accéder à de nombreux jeux de l'éditeur français, comme tous les Far Cry, Assassin's Creed, The Division et bien d'autres.