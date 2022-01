Xbox Game Pass : Mass Effect et Outer Wilds débarquent pour bien démarrer 2022

Comme d'habitude, le Xbox Game Pass voit son catalogue s'étoffer davantage. Et pour démarrer 2022 comme il se doit, Microsoft vient d'annoncer une pléthore de titres supplémentaires dès ce 4 janvier, comme The Pedestrian, Mass Effect Legendary Edition ou encore le déjà culte Outer Wilds.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique sur Phonandroid, vous connaissez la tradition. Tous les quinze jours environ, Microsoft gratifie les abonnés au Xbox Game Pass d'une nouvelle fournée de jeux supplémentaires, accessibles sur consoles, PC, et via le cloud. Comme l'a récemment dévoilé la firme de Redmond, elle a ajouté plus de 5500 euros de jeux vidéo sur sa plateforme en 2021. De quoi se donner une idée de la valeur du catalogue.

Et pour commencer l'année comme il se doit, Microsoft vient d'annoncer l'arrivée de plusieurs titres supplémentaires sur le Game Pass dès ce 4 janvier 2022. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts, à commencer par Gorogoa, un puzzle-game vainqueur du prix du premier jeu aux BAFTA Games Awards, ou encore The Pedestrian, un jeu de plateformes et d'énigmes original.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en janvier 2022

Voici la liste des jeux offerts sur le Xbox Game Pass ce mois-ci :

Gorogoa (Cloud, consoles et PC)

Oliji (Cloud, consoles et PC)

The Pedestrian (Cloud, consoles et PC)

Embr (Cloud, consoles et PC)

Mass Effect Legendary Edition (Consoles et PC)

Outer Wilds (Cloud, Consoles et PC)

Spelunky (Consoles & PC)

The Anacrusis (Game Preview) (Consoles et PC)

La grosse entrée dans le catalogue n'est autre que Mass Effect Legendary Edition. Cette compilation regroupe les remastered des trois premiers opus de la saga culte de Bioware. L'occasion de redécouvrir les premières aventures de Shepard et l'équipage du Normandy en 4K Ultra HD, avec qui plus est la quasi-totalité des DLC sortis à ce jour (près d'une quarantaine). Si vous ne les avez jamais faits, foncez !

On continue ensuite avec une petite pépite indépendante signée Annapurna Interactive : Outer Wilds. Dans ce jeu d'exploration spatiale absolument fantastique, vous incarnez le premier astronaute d'un peuple extraterrestre. Votre mission ? Parcourir le système solaire à la recherche d'indices sur une civilisation perdue. Seulement, le temps est compté. Toutes les 20 minutes, le soleil se transforme en supernova et détruit tout sur son passage. Mais pour une raison que vous ignorez encore, vous revenez systématiquement à la vie, avant votre départ.