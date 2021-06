Xbox Game Pass : For Honor et trois autres jeux débarquent début juin 2021

Microsoft annonce l’arrivée de quatre jeux dans le Xbox Game Pass durant la première quinzaine du mois de juin. Le titre le plus important de cette première vague mensuelle est clairement For Honor. Mais les trois autres titres, Darkest Dungeon, The Wild at Heart et Backbone, méritent également l’attention des abonnés. Cinq jeux partiront du Xbox Game Pass le 15 juin, dont Ace Combat 7.

Deux fois par mois, Microsoft met à jour le catalogue de jeux du Xbox Game Pass, aussi bien sur console, PC et cloud. Sur la deuxième partie du mois de mai, l’éditeur avait frappé fort avec une quinzaine de jeux ajoutés, dont Conan Exiles, Spellforce 3 et l’un de nos petits chouchous indés, Solasta. Ce fut une très belle fin de mois que celle de mai. Il était donc assez logique que le début du mois de juin soit un peu moins fourni.

Et cela se confirme, puisque Microsoft annonce l’arrivée de quatre jeux seulement dans le Xbox Game Pass. La firme nous avait habitués à davantage de contenus. Mais nous n’allons pas bouder notre plaisir pour autant. Le premier jeu à arriver est d’ores et déjà disponible à l’heure où vous lirez ces lignes. Il s’agit de The Wild at Heart, superbe jeu d’aventure indépendant. Il était déjà disponible sur console et sur PC. Il est désormais également accessible sur xCloud pour les abonnés Ultimate.

For Honor arrive le 3 juin et Darkest Dungeon le 10 juin

Le deuxième jeu est For Honor, le jeu d’action type « Samurai Warrior » d’Ubi Soft. Le jeu a démarré sa cinquième saison en mars 2021 avec de nouveaux événements et de nouveaux héros pour les factions disponibles en jeu. L’accès aux contenus des Season Pass n’est cependant pas intégré au Xbox Game Pass. For Honor arrivera le 3 juin sur console et sur xCloud.

Troisième jeu, Backbone, jeu indépendant disponible sur PC uniquement. Il s’agit d’une superbe production en pixel arts avec des personnages anthropomorphiques et un scénario de thriller dystopique. Un jeu envoutant, autant dans sa mise en scène que dans son ambiance sonore. Backbone sera disponible à partir du 8 juin.

Le dernier jeu est loin d’être un inconnu, puisqu’il s’agit de Darkest Dungeon, le fameux rogue-like de Red Hook Studios au gameplay au tour par tour extrêmement affuté. Un jeu de rôle qui va faire monter l’adrénaline à certains, c’est évident. Et bonne nouvelle, Darkest Dungeon sera jouable sur PC, sur console et sur xCloud. À partir du 10 juin.

Comme toujours, il y a des arrivées annoncées, mais aussi des départs. Cinq jeux partiront donc du Xbox Game Pass le 15 juin : Ace Combat 7, Night Call, West of Dead, Wizard of Legend et Observation. Rappelons que les abonnés du Game Pass peuvent bénéficier d’une réduction sur l’achat de ces jeux.