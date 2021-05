Xbox Game Pass : Conan Exiles, Spellforce 3 et 13 autres jeux arrivent en mai

Microsoft annonce les nouveaux jeux qui arriveront dans le Xbox Game Pass avant la fin du mois de mai. Ils sont 15 en tout, répartis entre la console, le PC et xCloud. Parmi eux, vous retrouvez Mechwarrior 5, Conan Exiles ou encore Spellforce 3. 6 jeux partiront le 31 mai, dont deux compilations Kingdom Hearts.

C’est un rendez-vous que nous ne manquons désormais plus : celui de l’annonce des nouveaux jeux dans le Xbox Game Pass. Après FIFA 21 ou Outlast 2 en avril, Microsoft vient d’annoncer les titres qui seront accessibles avant fin mai pour tous les abonnés au service. Naturellement, en fonction de la formule choisie, vous n’aurez pas accès à tous les jeux présentés aujourd’hui. Mais il y en a pour tous et pour tous les gouts : joueurs console, joueurs PC et joueurs en streaming.

15 jeux arriveront sur le Xbox Game Pass avant fin mai 2021

La brochette de nouveautés est composée de quinze titres. Le premier à débarquer est déjà disponible. Il s’agit Snow Runner, un jeu très certainement inspiré du film « Le Salaire de la Peur ». Il est disponible sur Xbox, PC et xCloud. Le 20 mai, quatre jeux apparaitront. D’abord, Peggle 2 et Plant vs Zombies : la bataille de Neighborville, tous deux édités par Electronic Arts et tous deux accessibles sur xCloud uniquement. Puis Secret Neighbor, sur PC, et le très sympathique Wild of Heart, sur console et PC.

Le 21 mai, deux autres jeux au programme. D’abord Knockout City, une simulation de balles aux prisonniers survoltée d’EA Games, disponible sur console et PC. Ensuite The Catch : Carp & Coarse Fishing de Dovetail Games. Ce jeu de pêche est disponible sur PC, xCloud et Xbox. Le 25 mai arrive Maneater, un jeu de Tripwire Interactive où vous incarnez un requin qui devra prouver qu’il est au sommet de la chaîne alimentaire (et non ces faibles humains!).

Le 27 mai, c’est l’artillerie lourde qui arrive sur le Game Pass avec sept jeux programmés à cette date : Conan Exiles (xClouc et Xbox), Fuzion Frenzy (xCloud), Joy Ride Turbo (xCloud), Mechwarrior 5 : Mercenaries (Xbox), Slime Rancher (PC), l’excellent Solasta : Crown of the Magister (PC) ainsi que Spellforce 3 : Soul Harvest (PC).

Qui dit nouvelles arrivées, dit aussi nouveau départ. Six jeux quitteront le Xbox Game Pass dès le 31 mai : Assetto Corsa, Broforce, Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, Surviving Mars et Void Bastards.