Stadia : cinq nouveaux jeux débarquent dont le remake de 2016 de Doom

Cinq nouveaux titres arrivent sur Stadia. Parmi eux se trouve le remake de Doom datant de 2016. Après la version originale et Eternal, le dernier opus de la série, ce sont trois opus de la licence qui sont proposés sur le service de jeu en streaming de Google. Les quatre autres sont PGA Tour 2K21, Spiritfarer, Rock of Ages 3 et SuperHot : Mind Control Delete.

Même si le succès critique et commercial de Stadia n’est pas à la hauteur des ambitions de Google, la firme ne démérite pas et continue d’enrichir son service, de multiplier les initiatives et, surtout, de renforcer son offre de jeu vidéo. Il faut dire que la concurrence la plus directe sera certainement xCloud, dont le lancement est prévu dans moins d’un mois. Il est donc important de s’y préparer convenablement.

Google annonce cette semaine que cinq nouveaux jeux arrivent dans son catalogue. Le premier est arrivé vendredi dernier. Et les derniers arriveront dans quelques jours. Le plus important de la liste (attention, ceci est totalement subjectif) est clairement Doom (2016). Il s’agit du remake du jeu originel sorti en 2016. Développé par ID Software et édité par Bethesda, Doom (2016) est un FPS brutal et énergique, nourri à l’hémoglobine de démon et au rock métal. Il viendra astucieusement s’ajouter aux deux autres opus de la licence déjà présents sur Stadia : Doom version originelle et Doom Eternal. Et il sera en vente à 20 dollars.

Des jeux indépendants à l’ambiance unique

Doom (2016) est accompagné de quatre aux jeux. Le premier, disponible depuis le week-end dernier, est Rock of Ages 3 : Make & Break. Il s’agit de la troisième itération de la série Rock of Ages qui vous propose de prendre le contrôle d’une sphère de pierre qui détruit tout sur son passage. Cet opus s’enrichit de nouveaux modes de jeu, dont un éditeur de niveau pour créer de nouveaux parcours qu’il sera ensuite possible de partager. Il est proposé gratuitement aux abonnés Stadia Pro.

Le troisième jeu, disponible dès à présent, est Superhot : Mind Control Delete. C’est la suite de Superhot, le FPS au design si original et au gameplay si différent des autres FPS. Il est vendu 15 dollars aux abonnés Stadia Pro, et 17,5 dollars aux autres joueurs Stadia. Il sera également offert aux tous ceux qui ont acheté Superhot avant le 18 août.

Le troisième jeux à paraitre cette semaine est Spiritfarer. Tout juste sorti sur Steam, Xbox One, PS4 et Switch, Spiritfarer est un magnifique jeu indépendant, créé par le studio canadien Thunder Lotus Games. Vous suivez les aventures de Stella, conductrice d’un bateau pour les esprits. Doté d’un gameplay plein de vie et d’énergie, vous devez parcourir le monde, recueillir des esprits, les soigner, réaliser leurs souhaits et les accompagner jusqu’au moment où ils partiront pour l’au-delà. Un jeu très poétique. Une vraie métaphore de la vie et un apprentissage de la mort. Son prix n’a pas encore été dévoilé.

Baldur’s Gate 3 jouable sur Stadia dès le 30 septembre

Le dernier jeu est PGA Tour 2K21. Difficile de ne pas connaître PGA Tour, LA série de simulation de golf par excellence (qui est aussi le nom de l’organisateur du championnat de golf le plus connu aux États-Unis). Auparavant prise en charge par EA Sports, elle fait désormais partie du catalogue de 2K Games. PGA Tour 2K21 est la dernière itération de la série avec un mode carrière immense et de nombreux parcours ultra réalistes. Son prix est à la hauteur de sa réputation : 60 dollars.

Notez enfin que Google annonce l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3, jeu développé par Larian Studios très attendu par les fans de la licence, sera ouvert le 30 septembre prochain. Stadia fera donc partie des plates-formes qui pourront proposer un accès à la beta publique de l’un des RPG de cette fin d’année. Reste à savoir si cet accès sera réservé aux joueurs Stadia Pro et s’il faudra acheter le jeu pour y participer. Réponses dans les prochaines semaines.