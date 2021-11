Xbox Game Pass : comment obtenir 3 mois d’abonnement gratuits grâce au pass Culture

Ce 10 novembre, le Xbox Game Pass a rejoint le pass Culture. Désormais, les joueurs âgés de 18 ans peuvent bénéficier de 3 mois gratuits à la plateforme de cloud gaming en s’inscrivant au dispositif gouvernemental. On vous explique comment faire.

Encore une bonne raison de souscrire au Xbox Game Pass. En plus de proposer un catalogue de plus en plus fourni en jeux de qualité, la plateforme de Microsoft profite désormais d’un partenariat avec le pass Culture. Ce dispositif lancé en 2019 permet aux jeunes de 18 ans de toucher un crédit de 300 €, valable pendant 2 ans, qu’ils peuvent dépenser dans des activités culturelles comme le cinéma, le musée, le théâtre mais aussi, donc, les jeux vidéos.

Si cette offre ne concerne que la version PC du service, elle reste une très bonne nouvelle pour tous les joueurs éligibles. En effet, grâce à cette dernière, ils pourront découvrir des titres iconiques et les nouveaux phénomènes sur n’importe quel ordinateur, puissant ou non, et ce, sans avoir à débourser un sou. Voici donc comment souscrire au pass Culture et profiter des 3 mois gratuits au Game Pass.

Comment vérifier si l’on est éligible au pass Culture

Tout d’abord, il convient de savoir si l’on remplit toutes les conditions pour bénéficier des 300 € du pass Culture. Sur la page dédiée au dispositif, le gouvernement liste les prérequis à remplir :

Il faut avoir 18 ans

À défaut, il faut être scolarisé entre la 4e et la terminale dans un établissement rattaché aux académies de Versailles et Rennes

Il faut résider en France métropolitaine ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna

ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna Notez que le pass Culture sera étendu à tout le territoire national dès 1er janvier 2022

Si vous êtes originaire d’un pays étranger, il faut résider en France depuis au moins 1 an

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, il faut désormais s’inscrire au pass Culture.

Comment s’inscrire au pass Culture

Pour ce faire, il faut télécharger l’application pass Culture sur son smartphone ou sa tablette et se munir de quelques documents. On vous explique :

Rendez-vous sur l’ App Store et téléchargez l’application pass Culture

et téléchargez l’application Cliquez sur Crée un compte en haut de l’écran

en haut de l’écran Entrez vos identifiants

Renseignez votre date de naissance

Validez votre adresse en cliquant sur le lien envoyé

Cliquez sur Vérifier mon éligibilité

Vérifiez votre numéro de téléphone

Cliquez sur Ton éligibilité

Prenez une photo de votre carte d’identité et téléchargez-la dans l’application

et téléchargez-la dans l’application Remplissez les informations de votre profil

Attendez la confirmation de votre éligibilité

Téléchargez l’application pass Culture sur le Play Store

Téléchargez l’application pass Culture sur l’App Store

Votre compte sera crédité de 300 € dès lors que votre inscription sera validée. Vous aurez alors 2 ans pour le dépenser comme bon vous semble dans des activités culturelles. Notez que l’application propose d’elle-même une sélection de spectacles et sorties, qu’il est possible de régler directement en ligne grâce à votre solde.

Comment profiter des 3 mois gratuits sur le Xbox Game Pass

Bien entendu, vous pouvez également décider de bénéficier des 3 mois d’abonnements offerts au Game Pass. Voici la marche la suivre :

Ouvrez l’application pass Culture

Recherchez Game Pass pour PC – Abonnement 3 mois

Cliquez sur Accéder à l’offre

Suivrez les instructions du site

Vous voilà désormais abonné pour 3 mois au Xbox Game Pass. À vous les jeux Bethesda, les exclusivités Xbox et les pépites indépendantes. Dès lors que vous serez sur PC, tout cela sera à portée de main. On vous conseille par ailleurs de jeter un œil à notre liste des titres qui rejoignent chaque mois le catalogue afin de ne rien rater. En tout cas, du côté de Microsoft, on se félicite de la mise en place d’un tel partenariat, qui indique que le jeu vidéo se démocratise de plus en plus comme objet culturel à part entière :

« Nous sommes heureux de voir le jeu vidéo, ce medium qui selon nous rassemble, crée des connexions et invite au partage, figurer aux côtés des autres acteurs plus traditionnels de la culture dans l’offre du Pass Culture. Ce partenariat représente une véritable fierté pour Xbox, nous espérons que vous, vos amis, votre famille et vos proches pourront encore élargir vos horizons et découvrir toujours plus d’expériences enrichissantes grâce au Xbox Game Pass pour PC et au Pass Culture. »