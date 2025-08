Grok Imagine, le générateur d'images et vidéos IA d'Elon Musk, possède un mode “Spicy” permettant la création de contenus réservés aux 18 ans et plus. Il n'a pas fallu longtemps pour faire sauter ses garde-fous.

Générer une image, voire une vidéo, à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est aussi simple que taper un texte. Il suffit de se rendre sur ChatGPT, Gemini et consorts puis d'écrire ce qu'il vous passe par la tête. Enfin, presque tout. Les générateurs d'images et vidéos IA les plus connus sont régis par des règles qui empêchent de faire n'importe quoi, notamment des contenus à caractère sexuel. D'autres services le font, mais ils restent le plus discret possibles.

Elon Musk se compte pas se cacher visiblement. Le propriétaire de X (Twitter) vient d'annoncer l'arrivée de Grok Imagine, son propre générateur d'images et vidéos. On le sait : Grok n'est pas aussi politiquement correct que ses concurrents. Une volonté du milliardaire qui souhaite démarquer son chatbot des autres. Grok Imagine ne fait pas exception puisqu'il intègre un mode “Spicy“. Ce dernier n'a pas peur de montrer de la nudité, et forcément ça dérape.

Le générateur d'images et vidéos IA Grok Imagine a un mode “spicy” réservé aux adultes

Les conditions d'utilisation de xAI interdisent de “représenter des personnes de manière pornographique“. Avec le mode Spicy de Grok Imagine, il est très simple de contourner cette limitation. Comme le montre The Verge, il suffit de demander la génération d'images de la chanteuse Taylor Swift (ou autre), puis de se servir de ces images pour créer une vidéo en activant le mode “Spicy”. Résultat : la célébrité enlève son haut en à peine une seconde et danse devant le public. La porte ouverte aux deepfakes en somme.

Il semble toutefois que certaines choses ne soient pas possibles. Les équipes de TechCrunch n'ont pas réussi à obtenir une image de Donald Trump enceint par exemple. Tant mieux si vous voulez notre avis. Au moment de publier cet article, Elon Musk s'est seulement félicité de la création de 34 millions d'images en 2 jours. Grok Imagine est disponible sur iOS uniquement pour les abonnés à SuperGrok ou à la formule Premium Plus sur X. Une version Android est en cours de test, mais pour le moment elle ne permet pas de générer des vidéos.