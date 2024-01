X (Twitter) ne vaut presque plus rien depuis le rachat d’Elon Musk

Le réseau social X (Twitter) voit encore sa valeur baisser, un peu plus d'un an après le rachat par Elon Musk. La chute s'élève à plus de 71 % selon le gestionnaire de fonds Fidelity et X ne semble pas prêt de remonter la pente.

Rien ne va plus pour le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, la plateforme n'a cessé de perdre en valeur. Un mois à peine après la transaction, Fidelity, un gestionnaire d'actifs qui détient une participation dans Twitter sous le nom de X Holdings Corp, réduit son évaluation de plus de 55 %. Depuis, la société revoit régulièrement à la baisse la valeur du service, jusqu'à 2/3 de moins en juin 2023.

C'est encore elle qui affirme désormais que X vaut 71,5 % de moins qu'au moment de son rachat. Cela veut dire que le réseau social est estimé à 12,5 milliards de dollars environ. Une descente aux enfers accélérée par les multiples frasques qu'a connu le service, notamment avec les publicitaires. En juin 2023, Elon Musk expliquait que X était dans une situation délicate suite à une chute importante des revenus issues de la publicité, à peu près 50 %. Ça ne s'est pas arrangé depuis, au contraire.

Twitter a perdu plus de 71 % de sa valeur depuis octobre 2022

En novembre 2023, des entreprises comme Disney ou IBM retirent leurs réclames du réseau social suite à un dérapage antisémite de Musk. Il s'en excuse peu de temps après, mais le mal est fait. Le problème est qu'il en remet une couche pendant un sommet, lors d'une interview avec le New York Times, en disant que les publicitaires le menaçant de quitter X pouvait “aller se faire foutre”. Forcément, cette sortie ne passe pas inaperçue et n'aide en rien la plateforme à remonter la pente.

Lire aussi – Twitter refuse désormais de travailler avec l’Europe contre la désinformation

Surtout que lors du même événement, le milliardaire avoue lui-même que “ce boycott publicitaire va tuer l'entreprise”. Pour l'instant, X n'a pas réagi à cette nouvelle dévaluation de la part de Fidelity. Il est difficile de savoir ce que cela implique dans un futur plus ou moins proche, mais il est sûr que la nouvelle PDG du réseau social démarre 2024 avec du pain sur la planche.

Source : Axios