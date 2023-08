X (Twitter) : encore un service qui devient payant, Elon Musk cherche la rentabilité à tout prix

Elon Musk vient d’annoncer un nouveau changement de taille, qui devrait bouleverser le travail de nombreux utilisateurs. TweetDeck, devenu X Pro, n’est désormais plus accessible par ceux qui ne sont pas abonnés à XBlue.

Le réseau social X, anciennement Twitter, détenu par Elon Musk, a fait de X Pro, anciennement connu sous le nom de TweetDeck, un produit réservé aux abonnés. X avait annoncé en juillet que TweetDeck, un programme populaire qui permet aux utilisateurs de surveiller plusieurs comptes et listes d'utilisateurs en même temps, ne serait disponible que pour les détenteurs de comptes “vérifiés” à partir du mois d'août, c’est-à-dire ceux qui sont abonnés à XBlue.

Ces derniers jours, plusieurs utilisateurs se connectant pour utiliser X Pro ont été accueillis par un message qui disait : « Les abonnés bleus dont le numéro de téléphone a été vérifié auront une coche bleue une fois qu'ils auront été approuvés », suivi d’un bouton pour s’abonner à XBlue. Pour rappel, ce service est facturé en France à 9,60 euros par mois, à condition de passer par la version web.

Lire également – X : ce pays interdit à Twitter de changer de nom parce qu’il est beaucoup trop osé

TweetDeck, l’ancien X Pro, n’est plus gratuit

Tweetdeck, qui permet aux utilisateurs d'accéder à différents comptes et à plusieurs flux personnalisés, était l'une des applications tierces les plus populaires de Twitter et a été rachetée par l'entreprise de médias sociaux en 2011. Elle permet notamment d’afficher les messages provenant de plusieurs comptes simultanément en colonnes et ses fonctions de recherche et de publication fonctionnent différemment du site web ou de l'application.

Depuis le rachat du réseau social, Elon Musk a tout tenté pour rendre son abonnement premium plus attrayant pour les utilisateurs en ajoutant des fonctionnalités telles que le partage des revenus publicitaires ou encore un meilleur classement dans les conversations. L’ajout de X Pro devrait donc pousser d’avantage d’utilisateurs à s’abonner.

En plus de l'accès à TweetDeck (XPro), X offre également des incitations supplémentaires à ses utilisateurs payants, comme la possibilité de publier du contenu long format, de télécharger des vidéos 1080p ou encore d’éditer ses publications. D’ailleurs, depuis peu, X Blue vous permet également de télécharger des vidéos directement sur le site.