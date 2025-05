WWDC 25 : on saura enfin tout sur les dernières nouveautés d’Apple lors d’une keynote en juin, découvrez la liste des annonces prévues

Apple se prépare à dévoiler une série de nouveautés logicielles et matérielles en marge de sa keynote annuelle qui donne le coup d'envoi du WWDC courant juin. On vous explique tout sur cette grand messe, la date exacte à laquelle se tient la keynote et bien sûr toute la liste de nouveautés que l'on peut prévoir.

Apple lance ses nouveautés lors de deux moments forts fixés à peu près à la même période de l'année. Au tournant de l'été, la firme tient la WWDC 2025 (Worlwide Developers Conference), qui est en fait une sorte de séminaire pour les développeurs avec des ateliers, leçons et autres sessions. La keynote qui nous intéresse se tient le 9 juin 2025.

Tim Cook et une poignée de responsables Apple dérouleront une liste d'annonces, dont la plupart sont faciles à prévoir. En tout cas, pour ce qui concerne les annonces logicielles, puisque la firme lance une nouvelle version de ses systèmes d'exploitation tous les ans, avec la régularité d'un métronome. La numérotation a changé, nous y revenons plus bas, mais déjà on peut vous dire que Apple nous parlera de iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

En général, des versions bêta sont proposées dans la foulée – ce qui permet aux développeurs et aux plus impatients de profiter immédiatement de fonctionnalités venant d'être annoncées – par exemple sur leur iPhone. En marge de cette liste d'annonces auxquelles on aura forcément droit, Apple en profite aussi souvent pour lever le voile sur quelques appareils, ou annoncer une nouvelle itération de produits déjà en vente.

La liste des annonces matérielles à attendre, vous l'aurez compris, est donc généralement moins certaine. Toutefois, l'émergence d'infos sur des produits en amont de l'événement donne tout de même un aperçu plutôt fiable de ce dont Apple va nous parler.

iOS, iPadOS, macOS… Apple promet une révolution dans l'interface de ses produits

Sur le versant logiciel, alors que l'on s'attendait à ce que Apple emploie la même logique que les années précédentes pour nommer les nouvelles versions, on sait déjà que ça ne sera pas le cas. iOS 18 ne passera donc pas à iOS 19, mais plutôt à… iOS 26. Un chiffre qui semble arbitraire, vu de loin, avec 8 incréments de différence qui suggèrent des avancées vraiment majeures, si ce n'est un peu déroutantes.

En particulier de vraies transformations dans le design d'interface – que la firme n'a modifié jusqu'ici que par petites touches. Un faisceau d'indices semble effectivement confirmer que des grands changements de design arrivent sur ces systèmes d'exploitation qui donnent vie aux iPhone (iOS 26), iPad (iPadOS 26), Apple Watch (watchOS 26), Mac (macOS 26), Apple TV (tvOS 26) et Apple Vision Pro (visionOS 26).

Ce qui semble se profiler, c'est un langage visuel plus proche de ce que l'on a pu voir dans visionOS. Avec, à l'issue de ces versions majeures, une meilleure unité visuelle entre les produits de la firme.

Apple a une autre bonne raison de passer tous ses systèmes d'exploitation à la version 26

Il est bien sûr assez amusant de voir certains systèmes d'exploitation sauter un nombre ahurissant de numéros de versions. Le système des Mac est, au moment où nous écrivons ces lignes à la version macOS 16, tandis que l'on est encore sur watchOS 12 et sur visionOS 3. Ce qui ne manquera pas d'interroger nombre de lecteurs.

Il faut reconnaitre, au demeurant, que la convention de nommage actuelle de la firme conduit parfois à un certaine gymnastique intellectuelle. En particulier lorsqu'il s'agit de donner l'année du lancement de telle ou telle variante. Si l'on va jusqu'au bout de cette réflexion, le choix du numéro 26 semble plutôt logique. Certes, nous sommes actuellement encore en 2025. Mais de facto, Apple ne lance pas toujours de nouvelles versions stables de cette liste de systèmes d'exploitation au moment du WWDC.

La version définitive de chacun d'entre eux est généralement lancée officiellement plus tard. Pour les iPhone il y a toutefois exception. Apple fait toujours correspondre la mise à jour avec la sortie de nouvelles itérations. Ainsi, iOS 26 devrait être lancé avec les iPhone 17. On imagine que vous voyez où nous voulons en venir sur la date de sortie du prochain iPhone – qui pourrait être retardée.

Quelques annonces matérielles sont aussi possibles

Du côté des annonces matérielles on ne peut pour l'heure que vous donner quelques scénarios possibles. La plupart des Mac a bénéficié d'une mise à jour dans les derniers mois. Le seul qui manque vraiment encore à l'appel étant le Mac Pro, on peut, peut-être, s'attendre à quelque chose de ce côté. Il faut tout de même rester prudent : le produit ne correspond pas à un volume de ventes énorme et bénéficie d'un peu moins de régularité dans ses évolutions.

Autre nouveauté matérielle possible, on s'attend à ce que Apple lance un nouvel HomePod, cette fois-ci avec un écran permettant une utilisation enrichie, et plus de possibilités. Des sources proches de l'industrie suggèrent néanmoins que sa sortie est retardée par le développement d'une nouvelle version de Siri dopé à l'IA. Dans tous les cas, si de nouvelles infos tombent, nous mettrons ce contenus à jour au fil des jours qui précèdent la keynote Apple.